---

Bikkja elsker meg





lyset snudde på tirsdag

mørket er på vei

renta skyter i været

lønna forsvant i en fei





Haaland har gått til City

slave for sjeik Mansour

ikke engang Baufil/Haddal

ønsker seg min signatur





men bikkja elsker meg

og hun er bare god

ja, bikkja elsker meg

hvem skulle tro?





Høyre vil ha aktivitetsplikt

arbeidsløse dasser rundt

førti år i kollektiv

kan umulig være sunt





forskjellene bare øker

nesten ingen skal med

hvorfor er en skattepakke som

en kasse Courvoisier?





kollektivtilbudet rakner

mora til Munch er for stor

skriket har blitt til virkelighet

og virkelighet blitt metafor





men bikkja elsker meg

og hun er bare god

ja, bikkja elsker meg

hvem skulle tro?

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.