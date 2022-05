---

Dame eller stein





«I stick to the traditional approach that a woman is a woman, a man is a man, a mom is a mom, and a dad is a dad» - Vladimir Putin





Er sensur

sensur.





Er en krig

en krig.





Er ei boligblokk

ei boligblokk





også etter

at det ikke går an å bo der.





Er pappaen min

sterkere enn pappaen din,





eller omvendt: Stein

eller glassmanet.





Er samehets

på gata i Tromsø





uttrykk for sjølhat. Når jeg spytter

på deg,





spytter jeg på meg sjøl. Hvem sin

koftekant.





Dame

eller stein.

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.