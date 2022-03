Høy bruk av norske medier – flest leser nyheter på mobil

Det kommer fra i lesertallene som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterte onsdag.

– Vi har lenge sett at mobilen er en foretrukken kanal, og nå bekrefter lesertallene dette igjen. 64 prosent av befolkningen får våre medlemmers journalistikk rett i lomma hver dag, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Tallene viser at bruken av norske medier er på et historisk høyt nivå etter snart to år med pandemi. 83 prosent av befolkningen leser daglig minst én avis på papir eller via digitale flater.

Papir taper terreng

Lesertallene viser at VG er Norges desidert største nyhetsnettsted med en samlet digital dekning på over 2 millioner personer. Deretter følger NRK (1,6 millioner), Dagbladet (1,3 millioner) og TV 2 (1 million).

Papiravisene fortsetter å tape terreng. 32 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag.

Samlet sett er det en tilbakegang på 9,9 prosent fra 2020 til 2021.

Voksne kvinner

Også lesingen av ukeblader ser ut til å ha holdt seg gjennom pandemien. 21 prosent av den norske befolkningen leser daglig minst ett papirmagasin. Det er en like høy andel som i 2020.

– Ekstra gledelig er det at de magasinene som også er digitale, øker sin daglige dekning med 9 prosent. Dette viser at det er et godt marked for norsk magasinjournalistikk, sier Øgrey.

Veksten drar seg mot magasiner som henvender seg mot voksne kvinner. Denne kategorien har økt med 5 prosent det siste året.

Donald på pallen

Tallene for magasiner og ukeblader viser at Hjemmet er Norges største magasin med 292.000 lesere. Deretter følger Se og Hør Tirsdag med 252.000 lesere.

Til tross for at Donald Duck & Co går tilbake 11 prosent, er det fortsatt 250.000 som ukentlig leser om den lille hissigproppen i Andeby. Det gjør bladet til landets tredje største magasin.

Avismagasinene går samlet tilbake med 6,6 prosent. Her viser tallene at A-magasinet er størst, med 624.000 lesere. Deretter følger VG Helg (262.000) og Dagbladet Magasinet (239.000).