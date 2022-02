Vårt Land henter tilbake Åste Dokka

– Vi gleder oss til å få Åste tilbake på full tid i Vårt Land. Hun er en viktig stemme for oss, og blir høyt verdsatt av våre lesere. Hennes klare hode, gode refleksjoner og skarpe penn gjør Vårt Land bedre, sier politisk redaktør Berit Aalborg.

Nå skal Dokka jobbe på full tid i redaksjonen. Vårt Lands ledelse er glad for at Åste Dokka har takket ja til stillingen:

– Vårt Land er en viktig avis i norsk offentlighet, som jeg ønske å være med å prege. Jeg er derfor glad for at Vårt Land gir meg denne muligheten, sier hun.

