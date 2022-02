Språkrådet har sendt pronomenet hen på høring

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 25. mars.

– Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sa seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims.

Språkrådet bekreftet forrige måned til Blikk.no at hen skulle på høring. Dersom rettskrivingsforslaget blir vedtatt, kan pronomenet komme inn i ordbøkene allerede i år.

Pronomenet brukes «om personer som ikke identifiserer seg som hun eller han (såkalt kjønnsoverskridende betydning), og som kjønnsnøytralt pronomen i stedet for vedkommende eller han eller hun / hun eller han».

Ifølge dem har pronomenet hen kommet i bruk i norsk i løpet av de siste 15–20 årene. «I en del akademiske tekster er bruken av hen som kjønnsnøytralt pronomen langt på vei innarbeida praksis i dag, særlig når anonymisering er et poeng», skriver de.

«Vedtaket går ut på å tillate bruk av formen hen i bokmål og nynorsk. Det vil føre til at formen kommer inn i rettskrivningsordbøkene, og det vil regnes som tillatt å bruke formen i tekster fra det offentlige. Vedtaket vil ikke føre til at det blir obligatorisk å bruke hen», foreslår Språkrådet i høringsnotatet.

Språkrådet har denne uken sendt forslag til rettskrivningsendringer på høring . Der foreslår de at hen tas inn i normen i bokmål og nynorsk som kjønnsnøytralt pronomen.

Bruken av pronomenet hen har vært økende i norske medietekster siden 2014, og det ser ut til at økningen har skutt fart etter 2019, ifølge Språkrådet.

