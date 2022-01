Er det noe vits med parterapi?

Har det egentlig noe for seg å gå i terapi? Vi har forsøkt det tidligere uten hell, er det noen vits i å prøve igjen?

Hilsen Trine, 36.

Hei Trine

Til ditt første spørsmål er mitt umiddelbare svar, ja. Det finnes også tall som viser at det har noe for seg å gå i parterapi. Cirka 50–70 prosent av de som har relasjonelle utfordringer, får det bedre av å gå i terapi sammenlignet med de som ikke gjør det.





Kommunikasjonsproblemer

Når par velger å gå i terapi sammen oppgis ofte kommunikasjon som selve problemet. Det kan forenklet sagt handle om at samspillet har blitt fastlåst, konfliktfylt og ofte er preget av skuffelser, mangel på anerkjennelse, aksept og intimitet.

[ Kan gnisten tennes igjen etter alle disse årene? ]

Målsettingen er gjerne et ønske om å få det bedre sammen. Samtidig kan det være helt ulike tanker hos hver av partene for hvordan det skal skje. Noen kommer med en «bestilling» til terapeuten, om at hvis bare partneren endrer seg vil det bli bra. Andre kommer med en innstilling om at dette er siste sjanse til å redde forholdet og derfor mye som står på spill. Atter andre kommer med et inderlig savn etter å finne tilbake til det nære og gode som engang var mellom dem, men som ble borte underveis.

Vi vet at det er samværsmåter og kommunikasjonsformer som bryter ned forhold, og som det er nødvendig å endre hvis man ønsker et trygt og nært forhold. Uansett årsak til at man velger å gå i parterapi, er det et gode å få en tredjepart inn som er trent i å se samspillsmønster og muligheter for konstruktive endringer og utvikling.

Du og jeg og parforholdet

I parterapi er det ikke bare den ene part og den andre part som er i fokus, men det er også selve parforholdet. Dette poenget kan illustreres gjennom formuleringen «En pluss en er tre». En parterapeut beveger seg så å si «mellom» paret, og kan se på selve parforholdet som en egen enhet eller størrelse. Spørsmål kan for eksempel være: Hva er godt for parforholdet? Hva er nødvendige bidrag fra hver av partene for å styrke forholdet? Og hva trenger hver enkelte å bli møtt på av egne følelser og behov, for å bli i stand til å bevege seg og bidra til endring?

Når vi er i konflikt, eller føler oss urettferdig behandlet, er fortvilet, skuffet eller bærer på sterke savn, er det lett å bli fanget i egne følelser og oppfatninger. Da svekkes gjerne evnen eller viljen til å se den andres perspektiv på saker og ting. Da vet vi også at konflikter og avstand lett eskalerer.

Som parterapeut kan man bidra til at begge parter blir bedre i stand til å både se seg selv, og hvordan det ser ut fra partnerens side — Bente Barstad

Mentaliseringssvikt

Når man blir for oppslukt av sitt eget, svekkes evnen til å mentalisere, som handler om evnen til å se seg selv utenfra og den andre innenfra. Som parterapeut kan man bidra til at begge parter blir bedre i stand til å både se seg selv, og hvordan det ser ut fra partnerens side.

Generelt vil jeg si at parterapi kan gi nyttige verktøy for å endre destruktive samspillsmønster. Samtidig kan det bidra til å øke kunnskap og innsikt, både om en selv og partner, som kan styrke nærhet og tilhørighet.

[ Bør man gå inn i parforhold med depresjon som bagasje? ]

Du skriver at dere har prøvd parterapi tidligere og lurer på om det er vits i å prøve igjen. Du sier ingen ting om hva dere strever med, og jeg blir nysgjerrig på hva det betyr at dere har forsøkt tidligere uten hell. Var det noe i den terapien som var nyttig? Og hva var ikke til hjelp og nytte? Hva gjorde dere selv for å bedre forholdet? Hadde dere en felles målsetting for forholdet deres? Hva håpet og ønsket dere å få ut av terapien? Hva forventet dere av parterapeuten?

Allianse

For å ha utbytte av terapi står det vi kaller terapeutisk allianse sentralt.

Allianse handler enkelt sagt om enighet om mål, enighet om midler og klimaet, eller «kjemien», mellom terapeuten og de som oppsøker hjelp. Målet med terapien handler altså om hvor vi ønsker at vi skal ende opp ved slutten. Midlene er hva vi gjør i terapien for at vi skal komme oss dit.

I parterapi er det viktig at begge parter i forholdet føler seg sett og hørt. Enighet om mål og midler kan være utfordrende når man strever med forholdet. Det i seg selv kan være en viktig og klargjørende prosess. Ofte kan det ta tid i starten av et terapiforløp.

Love isn’t something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith and the overcoming of narcissism. It isn’t a feeling, it’s a practice — Erich Fromm

Til slutt, vil jeg anbefale dere å tenke over og snakke sammen om den tidligere terapierfaringen, og hva dere ønsker å få ut av en ny terapiprosess. Til syvende og sist, er det du og din partner som må ha vilje til å gjøre jobben sammen for å bedre forholdet. Terapi er en viktig hjelp på den veien.

Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente