Ble Farmen-yndling – nå har Thor fått sin første kjæreste

Han ba for, og sammen med, de andre deltagerne under fjorårets «Farmen»-sesong. Og var tydelig med sin kristne tro i beste sendetid. Dette førte til at Thor Haavik ble en «hit» hos det norske TV-publikum.

Deltagelsen i programmet førte også til at Haavik fikk frierbrev fra hele landet. Han fortalte den gangen at han ikke hadde, og aldri hadde hatt, en kjæreste. Nå er det forandret. Det forteller han selv på Instagram.

Det er spesielt, og en helt ny opplevelse. — Thor Haavik

«Vænnar, her kommer en personlig gladnyhet: Julie er kjæresten min» skriver han.

Det var VG som først omtalte forholdet.

Sammen på fjelltur

Det var en kollega som satte det hele i gang. Han sa til Haavik at Julie var en person han bare måtte møte. Presten skriver følgende om hvordan de ble et par.

«Så jeg spurte om nummeret og ringte henne noen dager senere. Hun sa ja til en date, og jeg ble glad. Datene ble etter hvert mange og i sommer på en fjelltur ble vi sammen».

Årets kristne influenser

Vårt Lands lesere kåret tidligere i år Haavik til Kristen-Norges viktigste influenser. Han fikk 36 prosent av stemmene i hard konkurranse med blant annet Lisa Børud, Sunniva Gylver og Trygve Skaug.

– Hele mitt voksen liv har jeg håpet å sette gode spor i mennesker, og virkelig bety noe for andre. Det gir en ufattelig meningsfølelse å få vite at folk blir preget. Det er ingenting jeg heller vil enn å vise folk den kjærlighetsrelasjonen man kan få til Gud. Så utrolig heldig jeg er!, sa han til Vårt Land etter kåringen.

Drømmedama?

– Thor er en genuint bra fyr. Det finnes folk som klarer å lage seg en fasade av å være hyggelige, men egentleg ikke er det. Thor er ikke ein av dei. Han er hel ved, sa «Farmen»-programleder Mads Hansen etter at seieren i kåringen var et faktum.

Nå kan Haavik ha vunnet en enda større seier.

«Det er spesielt, og en helt ny opplevelse. Jeg har sjeldent kjent på forelskelsesfølelse, så det er fint å ha. Spesielt når det også fornuftsmessig er en så flott person», skriver han på Instagram.

Han forteller også at de to har valgt å kun dele kjæreste-nyheten med de nærmeste i noen måneder. At noen medier har fanget opp forholdet har ført til at han nå bekrefter det på Instagram.

I sitt eget innlegg skriver han at de to vil bruke god tid på å bli kjent med hverandre. På sitt eget spørsmål om Julie er «drømmedama» svarer han:

«Det er litt tidlig å si, men jeg håper det!»