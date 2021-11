BYTTE: Astrid Dalehaug Norheim gir seg som nyhetsredaktør i Dagen, og skal nå være med på å styrke utdanningen på Senter for undersøkende journalistikk i Bergen. Her er hun i aksjon for Dagen i et intervju med tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. (Joakim S. Enger/JOAKIM S. ENGER)