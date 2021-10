Den bestselgende irske forfatteren vil ikke gi det israleske forlaget Modan rettighetene til å til oversette romanen Skjønne verden, hvor er du? (Beautiful World, Where are You), melder flere britiske og israelske medier. Forlaget har tidligere oversatt Sally Rooneys to første bøker, Alle andre og Samtaler med venner til hebraisk.

– Støtter boikott

Ifølge den israleske avisen Haaretz skal Rooneys agent uttrykt overfor forlaget at forfatteren ikke vil ha boken utgitt på hebraisk fordi hun støtter en kulturell boikott av Israel. Rooney har tidligere vært åpen om sin støtte til palestinerne. Modan har ikke bekreftet årsaken til at kontrakten uteblir overfor The Daily Thelegraph.

Skjønne verden, hvor er du? ble utgitt på engelsk i september, og har toppet bestselgerlistene i Storbritannia og Irland. Den kom i norsk oversettelse allerede 7. september på forlaget Strawberry publishing.