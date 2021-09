Norsk Musikkråd: Ansatt siktet for å ha underslått 4,6 millioner kroner

– Det har vært et sjokk og en skuffelse at en betrodd medarbeider har kunnet bedra organisasjonen på denne måten, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk Musikkråd, til Vårt Land.

Fredag fortalte Norsk Musikkråd at en tidligere ansatt hos dem er siktet for grovt underslag, etter at undersøkelser har avdekket at han gjennom 13 år kan ha underslått til sammen rundt 4,6 millioner kroner.

Borgundvaag forteller at rådet ble gjort kjent med det angivelige underslaget etter at mannen ble stoppet på Gardermoen med et betydelig beløp i kontanter i desember i fjor. Saken er for tiden under etterforskning av Øst politidistrikt, og styrelederen er derfor tydelig på at han ikke vil gå ut med for mange detaljer.

– Det jeg kan si er at det har blitt overført mange små beløp over en periode på 13 år, sier styrelederen.

[ Forfatter Kjell Askildsen er død – hylles av vennen Dag Solstad ]

Tar lærdom

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Norsk Musikkråd er en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. De forvalter og fordeler offentlige tilskudd til det frivillige musikklivet, på vegne av Kulturdepartementet.

Styreleder Borgundvaag forteller at rådet har hatt rene revisjonsberetninger hvert år de siste 13 årene, og også gjennomført årlige risikovurderinger av forvaltningen av tilskuddsmidler. Undersøkelser gjort av advokat- og revisorselskapet PwC viser at det angivelige underslaget er gjort fra interne driftsmidler, og at tilskuddsmidlene ikke er berørt.

– Vi har lært at vi må ha mer formelle systemer for internkontroll og risikovurdering knyttet til våre egne driftsmidler. For mye har vært basert på tillit, forteller Borgundvaag.

Det var politiet som varslet Norsk Musikkråd om forholdet. Borgundvaag forteller at generalsekretæren ble gjort oppmerksom på saken fredag 25. juni, over helgen ble han selv informert og kort tid etterpå ble den ansatte avskjediget. Samtidig vedtok styret en ekstern granskning.

– Vi er åpne om dette fordi vi er avhengige av tillit, og fordi vi håper andre også kan ta lærdom av dette. Vi har informert alle medlemsorganisasjonene så vel som Kulturdepartementet. Vi vil bruke lærdommen fra denne saken til å øke bevisstheten om at det kan være utro tjenere i alle organisasjoner.

[ Ap-profilen Marianne Marthinsens romandebut levner ikke politikerne mye ære ]

Vurderer krav

PwC har kommet med en rekke anbefalinger om tiltak for å bedre risikostyring og økonomikontroll i Musikkrådet, som styret nå har vedtatt at skal gjennomføres.

– Når en utro tjener begår lovbrudd slik det har skjedd i dette tilfellet, er det viktig at organisasjonen trekker lærdom slik at man minimerer risikoen for lignende hendelser i fremtiden, sier Borgundvaag til NTB.

Styret i Norsk Musikkråd vurderer krav både mot personen som er siktet i saken og mot revisor, for å få dekket hele eller deler av tapet organisasjonen er påført gjennom det angivelige underslaget.