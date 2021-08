Dette er vinneren av Andreasprisen 2021

Andreasprisen 2021 er tildelt filmen The Man Who Sold His Skin, regissert av Kaouther Ben Hania fra Tunis.

Oscar-nominert

Sam Ali (spilt av Yahya Mahayni) er på flukt fra Syria til Libanon, hvor han treffer kunstneren Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw. Kunstneren tilbyr å hjelpe Ali til Europa, mot at han får tatoverere et Schengen-visa på ryggen hans og vise ham fram som et kunstverk på museum.

– Det er en historie om en lidenskapelig ung flyktning som blir kastet inn i en kynisk verden, sier regissør Kaouther Ben Hania i en pressemelding.

OSCAR-NOMINERT: Kaouther Ben Hania ankommer Oscar-utdelingen 25. april. Hennes film «The man who sold his skin» var nominert til beste utenlandske film. Den prisen gikk til danske «Ett glass til». (Chris Pizzello/AP)

– En vanlig mann som blir stilt overfor et ekstraordinært eventyr. Og samtidig er det en historie om en som blir adskilt fra kvinnen han elsker, og forsøker å reparere det, selv om det betyr at han må gi slipp på både verdigheten og huden sin.

Filmen var tidligere i år nominert til Oscar for beste internasjonale spillefilm, men den prisen gikk til danske «Ett glass til». Filmen har norsk kinopremiere 24. september.

Belyser humanitet og menneskeverd

Andreasprisen er en økumenisk filmpris som er et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Film&Kino og avisen Vårt Land. I år har juryen bestått av Rune Steensnæs Engedal, Hanne Jacobsen, Kristin Aalen og juryleder Alf Kjetil Walgermo.

Prisen er et grafisk blad, signert Eli Hovdenak.

Slik begrunner juryen sitt valg:

«Årets prisvinner tar opp et samfunnsaktuelt tema på en original og tankevekkende måte. Vi er mennesker i verden, men vi behandles ikke likt. Der mange av oss er fredfullt privilegerte og har fullvaksinert bevegelsesfrihet, finnes det andre som ikke har mulighet til å unnslippe sitt land i kaos og borgerkrig. Der menneskeverdet for mange er en selvfølge, finnes det andre som kjenner en annen virkelighet på kroppen – de behandles som en vare. Prisvinneren går inn i vår tids brennbare spørsmål med både tyngde og letthet. I en samfunnskritisk og medrivende fortelling blir samtidskunsten et prisme for å belyse humanitet og menneskeverd. Resultatet er en film som er viktig og sterkt engasjerende» — Juryens begrunnelse

Andreasprisen ble innstiftet i 1985 gjennom et samarbeid mellom Vårt Land og en rekke kristelige organisasjoner med Kristen Filmtjeneste som bindeledd. Prisen ble oppkalt etter forfatter, lyriker, teolog, filmkritiker, filmkåsør og lektor Andreas Borch Sandsdalen (1916-1996).