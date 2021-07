Marcel Prousts far var 1800-tallets Nakstad

FAR OG SØNN: Forfatteren Marcel Proust (til høyre) feirer 150 år 10. juli. Faren hans, Adrien Proust, var en slags datidens Espen Rostrup Nakstad (vår egen fungerende assisterende helsediretør). Ny bok om far og sønn Proust gir oss et blikk inn i datidens samfunn, og forbindelsene mellom medisinen og litteraturen. (Paul Nadar og Wikimedia commons)