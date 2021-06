MÅ STRAMMES OPP: Det er syv år siden Paul Grønseth sist spilt inn en lovsang. Han reagerer på at Tono-rapporteringen er så slapp, og mener tiden er inne for pisk: – Jeg tror ikke det er uttrykk for uredelighet, men manglende rutiner og god gammeldags slapphet. (Erlend Berge)