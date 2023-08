KIRKEVALGET: Slik svarer Bønnelista

I Vårt Lands valgomat kan velgere til kirkevalget 2023 finne ut hvem man er mest enig med av de tre kirkepolitiske listene: Åpen Folkekirke, Bønnelista og Frimodig Kirke.

I tillegg har nominasjonskomiteer i alle bispedømmer utarbeidet lister, men disse har ikke noe felles program å gå til valg på. Toppkandidatene kan man derimot lese om her.

Her svarer listeleder Jo Hedberg på vegne av Bønnelista:

Hvorfor stiller Bønnelista til kirkevalg i år?

– Bønnelista stiller til valg for å hjelpe kirken til å fungere som en kirke og ikke en politisk organisasjon.

Kirkemøtet 2022 Jo Hedberg er leder i Bønnelista, og stiller som 1. kandidat i Tunsberg. (Erlend Berge)

Hvilken sak blir den viktigste for Den norske kirke i den kommende valgperioden?

– Det er viktig å lande organiseringssaken. Utover det er det viktig å styrke og myndiggjøre lokalmenighetene. Hvis menighetenes lokale ledere får mer innflytelse over egen virksomhet vil det inspirere til frivillig tjeneste, og på sikt rekruttere flere ansatte.

Det er også viktig å lage felleskap og legge til rette for barnefamiliene, opprette søndagsskoler, ha kallsopplæring for barn, unge og voksne, så flest mulig kan gjøre det Gud har kalt den enkelte til. Gjør vi det Gud vil, vil kirken vokse. Da har kirken en fremtid. Det vil også bli lagt mye mer vekt på bibellesning og bønn i kirken.

Hvilken sak blir viktigst for Bønnelista?

– Det er mange saker som er aktuelle for vår nominasjonsgruppe. Det viktigste og mest grunnleggende er mer Bibel og mer bønn i kirken på alle nivåer. Holder vi på med å lese og be en stund vil kirken endre seg, av seg selv, uten at vi presser på med mange saker. Jesus vil bli vår og kirkens herre.

Hvorfor skal velgerne stemme på Bønnelista, og hvordan skiller den seg fra de andre listene?

– Hvis man ønsker at Bibelen skal være kirkens avgjørende autoritet bør man stemme på Bønnelista. Bønnelista ser at tilsynelatende små kompromisser over tid fører feil av sted. Derfor vil vi søke å unngå dette, så langt det er mulig.

Vi er opptatt av Guds ledelse i ledelsesarbeidet til kirken. Bibelen snakker om at Jesus er hode og kirken er hans kropp. Hvis dette skal fungere i praksis er bønn og Bibel grunnleggende viktig. Hvis vi skal få tak i hva hode vil, slik at hodet styrer kroppen, må vi bruke mye tid til bønn og Bibel.

Bønnelista

Kirkepolitisk liste som stiller til kirkevalget 2023.

Stilte for første gang liste i 2019, og fikk da ni representanter på Kirkemøtet.

Ledes av Jo Hedberg.

