Gud er ikke synlig

T-banen stopper på endestasjonen Sognsvann. Den bruser og noen av dørene åpnes. Tre-fire stykker kommer ut av den avlange boksen. Dørene lukkes igjen. Det går noen sekunder.

Så åpnes en av dørene i bakerste vogn. En fomlende stokk kommer til syne, og en skikkelse med allværsjakke, sekk og knæsjblå joggesko går bak den. Skikkelsen er Thomas Tvedt. Han fører stokken lett vibrerende i en halvsirkel foran seg mens han går bortover.

Så går vi rett til ulendt terreng, selv om han pleier å holde seg til stien.

– Ønsker du noen ganger å bare ta sjansen på å gå deg vill?

– Jeg tar sjansen hver dag.

Han fører stokken over røtter, steiner og blåbærlyng. Går på et lite tre, som akkurat føyer seg og lar han gå videre. Han smiler.

Thomas Tvedt Thomas Tvedt. Min Tro (Erlend Berge)

Ikke en naturens mann

Himmelen er bomull. Det er 16 grader og bregnene blafrer i vinden. Målet var bading. Sommerlige bilder. Men dette minner mest om barndomssommer på Randaberg.

Han vifter vekk en mygg fra haka.

– Det er ikke så mye mygg på vanlig sti, nevner han bare.

– Er vel egentlig et bevis på at jeg ikke er helt sånn «natur», sier han.

Thomas og samboeren har kjøpt leilighet sammen, og er midt i flyttingen. Derfor var det «uaktuelt» å møtes hjemme hos dem. Nå innrømmer han at han tok litt hardt i, og at han heller ikke under The Voice lot filmteamet nærme seg dørstokken. De endte opp med å bruke regissørens hjem. Så nå tror folk i hennes nabolag at han bor med henne og familien på Ryen.

Thomas er likevel fornøyd med dagens valg av lokasjon. Bildene framstiller han som en naturens mann.

Det blekner fort.

Like etter vi har satt oss ned på en benk ved vannet, ytrer han ønske om kaffe, nå tydeligere enn de to første gangene. Og gjerne et myggfritt sted.

Gliset er stort når han finner ut at jeg har bil. Vi kjører til nærmeste asfaltservering.

---

Thomas Tvedt

Artist, master i musikkterapi og bachelor i klassisk sang og musikkpedagogikk.

Kom på andreplass i musikk-konkurransen The Voice på TV 2. Planlegger turné og jobber med å gi ut egen musikk.

31 år.

Fra Randaberg utenfor Stavanger. Bor i Oslo med samboeren Marita.

Skal sitte i regjeringens NOU-utvalg som skal gjennomgå musikkfeltet. Utvalget skal se både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i en sammenheng.

---

Søster

Nå sitter han trygt ved et kafebord, dog fortsatt ute, men med brostein under føttene. Myggen er borte, men noen frekke småfugler forsyner seg smått av baksten hans idet han sitter alene.

– Vi var to da, som vokste opp. Jeg er født i 92 og så er Lotte, søsteren min, født i 94. Vi tenkte ikke over det da, men etter å ha flyttet til Oslo innså vi hvor heldige vi var som vokste opp i hus med hage. Med gangvei utenfor, der alle biler kjører sakte og ingen kjører på deg.

Det var stille og rolig. De gjorde som alle andre barn. Syklet, tok svømmeknappen.

– Jeg liker godt å tenke tilbake på det.

– Er det noen du husker spesielt fra barndommen?

– Vi hoppet på trampolinen i hagen vår uten sikkerhetsnett. En dag dro vi den inntil veggen på vinterstuen vår. Klatret opp på taket, og hoppet derfra. Det var ikke så langt, et par meter, men hvis vi hadde bommet på trampolinen, hadde det vært langt. På et tidspunkt var vi 8–10 unger fra nabolaget oppe på det taket. For gøy! Men etter en stund hørte vi noen som skreik innenifra.

Dobbel mokka med havremelk drikkes nøysomt opp før han begynner på kanel i svingene. Viktig å ikke blande de to tingene, presiserer han.

Var med i lovsangsteam

Thomas har ikke vokst opp i et særlig religiøst hjem. Men han utfoldet seg musikalsk i flere menigheter på Randaberg. Blant annet var han med i et lovsangsteam.

– Når noen spør, er du kristen, eller religiøs? så tenker jeg, hva mener du med det? Hvis svaret da er om jeg opplever at det er noe mer her, så er det ja.

– Men hvis spørsmålet er om jeg har funnet Gud i de såkalte gudsorda som står i Bibelen vår, eller i de menneskeskapte ideologiene, tankesettene og ideene våre om Gud, så er svaret nei.

Han er mer opptatt av erfaringen av Gud eller «you name it». Og ikke bare ideen om det.

– Jeg vil heller erfare det selv, enn at noen har sagt at sånn er det.

Han har egentlig aldri hatt noen gudsopplevelse i religiøse sammenhenger.

– Og jeg identifiserer meg på ingen måte med alt det rare som både kristendommen og andre verdensreligioner gjør av syke ting i Guds navn, sier han, og fortsetter i et stadig høyere stemmeleie:

– Tenk at vi til og med dreper i Guds navn. Hele gjengen. Uansett hvilken religion, holder vi på med det.

Tror ikke Gud kan defineres av folk

Thomas sier han bruker liten tid på å gruble over eksistensen og meningen med livet. Likevel plumper han ut med:

– Jeg har alltid vært opptatt av, uten at jeg har hatt ord for det hele veien, det aspektet ved tilværelsen som ikke er. Så det som noen kaller Gud, eller det guddommelige, det som mange ikke kaller for noe. Men det de får kontakt med når de hører på musikk, drømmer seg vekk eller glemmer alt det pisset de fleste av oss går og tenker på hele tiden.

Thomas mener mange leter etter det guddommelige hos andre, i ting, i idéer, eller i en bok.

– Men jeg tror mer og mer at hvis Gud finnes, noe som er større enn oss, så har det jo ingenting med en fysisk destinasjon å gjøre. Om noe, så er det i alt, og ikke reservert for noen spesielt heldige når de dør.

Meditasjon

Etter hvert dro Thomas til Oslo for å studere. I musikkmiljøet var meditasjon populært en periode, og han endte med å ta et halvt års kurs i samme meditasjon-tradisjon som flere i The Beatles holdt på med.

– Mange mediterer, av ymse grunner. Målet her var å åpne opp det guddommelige. Sånn som jeg forteller nå høres det jo litt rart og teit ut, men det var veldig mye fint i det. Og mye jeg opplevde som sant.

Som å akseptere alt som det er. Ikke være lik alle andre. Du er ditt eget univers, forklarer han.

Jeg har alltid vært opptatt av, uten at jeg har hatt ord for det hele veien, det aspektet ved tilværelsen som ikke er. Så det som noen kaller Gud, eller det guddommelige, det som mange ikke kaller for noe. Men det de får kontakt med når de hører på musikk, drømmer seg vekk eller glemmer alt det pisset de fleste av oss går og tenker på hele tiden — Thomas Tvedt

Han og de andre avla også løfter. Om å ikke utøve vold, hverken mot seg selv eller andre. Om å alltid snakke sant. Men så snek det seg inn en gruppedynamikk, der det handlet om makt, så raste plutselig alt sammen.

– Og det kommer fram både det ene og det andre om han som satt på toppen. Så jeg fikk en oppvekker.

Stillhet

Det hviler en ro og tilstedeværelse over Thomas. Jeg spør hvor lang tid han har. Så lenge jeg trenger, svarer han.

I starten handlet meditasjon om å telle minutter. Nå ser han på det som en holdning.

For eksempel midt i hverdagskaoset. T-banene er forsinket. Han kommer seg ikke hjem, og må finne en praktisk løsning.

– Da er vi jo lært opp til å tenke. I slike situasjoner prøver jeg heller å fokusere på delen inni meg som er helt stille, der det ikke finnes ord.

Så opplever han at det dukker opp en løsning.

– Og når jeg virkelig er her som kroppen min er, sier han, og viser med hendene sine.

– Og er bevisst på det som er – og da mener jeg ikke alt som skjer rundt meg, det jeg hører, føler og lukter – men opplevelsen av hva som er igjen når alt kjatteret i hodet stopper og det blir stille. Den opplevelsen er for meg en ekte inngang eller portal til Gud.

– Men det betyr jo ingenting at jeg sier det. Det er jo helt annet enn å erfare selv.

Vendepunkt

Thomas forteller om to vendepunkt i livet. Ett da han møtte Marita.

– Jeg har lenge tenkt at jeg er skrudd sammen så rart at jeg kan ikke være sammen med noen. Noen dager er jeg i godt humør, andre dager vil jeg bare være i fred og spille fløyte på et rom. Det er ingen som vil være sammen med det. Men med henne så har jeg skjønt at jo, hun vil jo det. Hun sier det.

Det andre når han kom på andreplass i The Voice. Han har fått god respons for musikken sin før, men denne gangen ble faktaene så harde.

– Med tanke på å ha musikk som levebrød, så var det et vendepunkt. Dette går faktisk. Ikke bare fordi jeg vil, men fordi folk vil. Folk vil det nesten mer enn meg.

Sigvart

Nesten en halv million har hørt Thomas’ versjon av Sigvart Dagslands «Endelig heil». Internasjonale fans skriver at sangen treffer noe i dem, selv om de ikke forstår noe av den rogalandske dialekten. Senere fikk han dele scene med forbildet sitt.

– Hvordan var det å synge med Sigvart Dagsland?

– Jeg blir sjelden starstruck. Jeg har litt sånn forakt for det. Men da han ringte og spurte om jeg ville være med. Da sa Marita at jeg ble litt rar.

Han reiste seg opp, la hendene på håret til kjæresten og sa: Nå ringer Sigvart Dagsland her, jeg må gå og snakke med han inne på soverommet.

– Da var jeg litt sånn dustete. Det var kjempegøy å få synge med han. Men også det at han spurte tok jeg som et stort kompliment. Jeg tror ikke han hadde spurt hvis han syntes det var dårlig. Eller hvis han ikke likte det.

Det guddommelige

– Du har en sånn positivitet. Hvor kommer den fra, tror du?

– Jeg er ikke alltid så positiv inni meg. Men det kommer nok fra foreldrene mine. Jeg vet ikke hva det er, det er bare noe inni meg som liksom nekter å gi seg.

Han forteller at faren, som han kaller Tom, ikke har fullført videregående eller har noen utdannelse. Likevel ble han ordfører, og president i Norges idrettsforbund.

– Så jeg ser at ting går an. Per definisjon skulle han ikke ha fått det til, ifølge samfunnsnormen. Per definisjon skulle ikke søster, som er blind, ha vært i full jobb heller, men vært uføretrygda og sittet pal. Det er jo det mange tror.

Artisten Thomas Tvedt

Thomas ble historisk som den første blinde deltakeren på The Voice på verdensbasis. Noe av det første han sa etter å ha sunget for dommerne som satt med ryggen til, var at dette var en ekte «blind audition».

– Du bruker mye selvironi og humor rundt det å være blind. Hvorfor det?

– Som liten merket jeg at voksne syntes det var gøy. Det er også avvæpnende. Men jeg har blitt veldig bevisst på når jeg skal bruke det.

På The Voice ville det vært rart om dommerne ikke fikk vite det, siden TV-seerne allerede hadde fått vite det gjennom reportasjen før sangen, forklarer han.

– Så jeg måtte få satt det på kartet. Men så var jeg ferdig med det.

Han forklarer at all humoren er en del av «underholdningspakken artisten Thomas Tvedt».

– Det er jo ikke sånn at jeg tuller om det hele tiden.

Mer gøy

31-åringen tror likevel verden hadde vært et mye bedre sted hvis folk hadde tatt seg tid til å gjøre mer av det de synes er gøy, som de bare får glede ut av.

– Vi er på vei i en helt skakkjørt retning der alt skal være effektivt og alt skal ha en gevinst.

– Hva gjør du da, som bare er for gøy?

– Jeg spiller fløyter. De er ikke kromatiske. Så du har liksom ikke så mange toner på dem. Så for å ha alle toner på dem så må du ha sykt mye fløyter.

Han lukker øynene, og bøyer hodet litt bakover, mens han teller lavt for seg selv:

– Sytten fløyter. Også har jeg ukulelen min og to munnspill. Og et piano. Så jeg har jo i hvert fall over 20 instrumenter.

Også underholder han seg selv med å begynne på kriminalromaner.

– Jeg begynte på en i fjor sommer, som jeg har skrevet starten på, altså første setning: «I 9 av 10 tilfeller vurderer jeg å ta livet av meg når jeg tenker tilbake på dagene og nettene jeg tilbrakte i likhuset i Lavlund».

Lavlund har han funnet opp selv.

– Og vet du hvorfor det heter Lavlund?, spør han med stor iver.

–Det er fordi trærne på lundene der har så lave grener. De hang folk der før i tida.

Neste setning har han ikke skrevet enda, men den skal være:

– «I det tiende tilfellet prøver jeg faktisk å ta livet av meg. Og eneste grunnen til at det ikke har fungert, er takket være god hjelp fra norsk helsevesen». Da koser jeg meg.

Lei verden

– Du virker jo som en morsom, klok og positiv fyr. Når er du lei deg?

– Jeg kan bli veldig lei meg når verden i en eller annen variant påpeker at «du kan jo ikke se, du er jo ikke sånn som oss andre». Jeg har ingen problem med å snakke om det med folk, men blir lei når det er ovenfra og ned. At folk behandler meg annerledes på grunn av det.

Spesielt de gangene han er sliten, går det hardt innpå han.

– Da tenker jeg: Hva er vitsen? Hvorfor gidder jeg? Den ene dagen står Norge og applauderer – du synger så fint. Dagen etter drar noen i blindestokken min for å «hjelpe meg» i en rulletrapp. Det er sånne store kontraster. Som jeg ofte opplever. Og det er trist. Ikke bare for min egen del.

Det enkleste er vanskeligst

Det verste han vet er når folk skal bestemme over han.

– Det er jo noe fint med den egenskapen, men det tar litt overhånd iblant. Jeg kan bli sur når jeg ser på Kompani Lauritzen og befalet som tvinger folk til å gjøre noe. Da blir jeg sånn, bare drit i det der. Så jeg har stor autoritetsforakt.

– Hva skyldes det da?

– Jeg har en sterk rettferdighetssans. Og blir fort provosert hvis noe er urettferdig. Og der noen tror de vet best for meg. Eller skal pushe sin sannhet på meg.

– Har du opplevd det da?

– Hele verden har en formening om hvordan det er å ikke se. Og vet hva som er best for deg.

Det er jo ikke de som ikke ser som lærer deg å bruke stokk. Det er jo de som ser, påpeker han.

– Og det finnes mange flinke seende, det er ikke et poeng å ta de. Men jeg tror forakten kommer derfra. At folk setter begrensninger på mine vegne. Det er jo jeg som skal sette de.

Ikke alle er blinde, men dette er overførbart på mange andre områder, sier Thomas.

– Vi definerer ofte hverandre: Du er sånn, da bør du gjøre sånn.

– Jeg har veldig lyst til å se deg i Kompani Lauritzen nå.

– Ja, det vil jeg også. Skriv at jeg gjerne blir med på det. Det vanskeligste ville jo vært de enkleste tingene. Alt det der koordineringsgreiene der du har avhengig av å se hvordan folk står, kommer til å bli vanskelig.

Enten eller

Batteriene er fortsatt litt flate etter The Voice.

– Fordi det var så mye folk hele tiden. Som vil ha, skal ha, som får noe, som jeg gir noe til.

Thomas blir lidenskapelig opptatt av ting.

– Men hvis jeg ikke finner det jeg holder på med meningsfylt, kan jeg nesten blir deprimert. Så jeg er litt todelt. Jeg synes det er kjempegøy med musikk. Og lage show. Men så hater jeg å være sammen med folk. Eller, jeg hater ikke det, men jeg trenger å trekke meg tilbake.

I familieselskap bidrar han enten sterkt til underholdningen, eller så sitter han bare og sier ingenting.

– Du snakker om dette med å finne mening i ting, men hva kan vi gi mening da?

– Jeg tror meningen med livet er at man skal leve. Og jeg tror at veldig mange ikke egentlig gjør det.

– Hvordan da?

– Jeg tror at de fleste av oss, store deler av tiden, ikke lever i det hele tatt. Vi lever enten i fortiden eller i fremtiden. Det er sjelden at vi ikke planlegger det vi skal gjøre, tenker på det som skal skje, angrer på eller lei oss over noe som har skjedd.

Idet han dør, håper han å kunne se tilbake på livet sitt og si at han var tilstede der det skjedde.

– Jeg vil ikke ha brukt 85 år på å bekymre meg for alt som faktisk aldri gikk galt.

---

4 raske

Gud er: Et ord med så mange forkvaklede konnotasjoner at det helt tar oppmerksomheten vår bort fra det guddommelige.

Jeg klarer meg ikke uten: Ro.

På gravsteinen min skal det stå: Jeg får lyst til å svare «Drit og dra». Men det kan ikke stå det. Jeg kan ha et alvorlig forhold til ting, men samtidig driter jeg litt i det også. Når jeg dør er det jo det samme for meg hva som står der. Men jeg har jo skjønt at det ikke er det for alle andre. Så derfor prøver jeg å moderere meg litt. Men du ville kanskje ha et kort svar?

Boka alle må lese: The Power of Now (Det er nå du lever) av Eckhart Tolle. Selv om det kan virke litt hippie.

---