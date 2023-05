NASHVILLE, USA: Countrybarene ligger vegg i vegg i Nashvilles hovedgate, The Boulevard. Ute på gaten, som myldrer av turister, blander musikken seg til en øredøvende kakofoni.

Men svært lite av denne stadig pågående musikkfestivalen rekker å oppleves av de 35 artistene fra Norge og Sverige. Dagsplanen deres krever obligatorisk tilstedeværelse i studio fra åtte om morgenen til sju om kvelden. De har først to intensive dager med øvelse, deretter fire innspillingsdager på rad, hvorav tre er i det store studioet der den kristne TV-giganten TBN holder til.

60 sangnummer må sitte. Slikt krever hard disiplin.

I hotellets foaje brøt det ut allsang på kvelden, med Solveig Leithaug og Lewi Bergrud i spissen. (Urban Thoms)

Tårevått

Vann og tørkepapir. Ingenting er mer nødvendig under innspillingen av den nye TV-serien «Alle tiders sanger». 40 kristne musikere fra Norge og Sverige har reist til Nashville for å spille inn serien, som er en oppfølger av det svenske sangprogrammet «Minns du sången» fra slutten av 90-tallet. 1. og 2. pinsedag blir en forkortet utgave av serien sendt på NRK.

Vi har vært med i kulissene i Nashville under innspillingene av den unike musikkreisen.

Alle tiders sanger

En frittstående oppfølger til 90-tallsserien «Minns du sången»

Den nye serien består av åtte episoder som ble filmet i løpet av en novemberuke i 2022 i Nashville, USA.

Serien er produsert av TBN Nordic i samarbeid med norske TV-Inter.

Programmet ledes av TV-pastor Egil Svartdahl. Blant norske artister deltar Lewi Bergrud, Evie Tornquist-Karlsson, Solveig Leithaug, Sveinung Hølmebakk, Synnøve Aanensen og gruppen Øklands.

En redigert utgave med de norske artistene blir sendt på NRK1 1. pinsedag, og på NRK2 2. pinsedag.

Egil Svartdahl lar seg underholde av en samtale mellom artistene Evie Tornquist og Putte Nelsson. (Urban Thoms)

Hadde ingen forventninger

En morgen før oppstart i studio, velsigner den norske TV-pastoren Egil Svartdahl alle deltakerne. Som programleder er han en viktig samlende kraft.

BEGEISTRET: Teknikeren Jeff Lemmons. (Urban Thoms)

Teknikeren Jeff Lemmons, som er ansvarlig for monitorlyden på scenen, forteller at han ikke hadde noen store forventninger til skandinavenes besøk. Men allerede under den første sangen, som var på svensk, tok han seg selv i å sitte foran monitoren med tårene rennende nedover kinnene.

– Jeg sa til dem: Vi forstår ikke ordene, men vi føler Den hellige ånds og Guds nærvær her. Vi er helt slått ut, sier han.

– Dette er desidert et av opptakene som har gjort sterkest inntrykk på meg, å se karakteren og ydmykheten til disse menneskene og hvordan de lovsynger.

Mange av artistene hadde aldri møttes før innspillingen i Nashville. (Urban Thoms)

– Egoet kan stå i veien

Når 40 artister samles, er det også en samling med 40 individualister. Derfor var det viktig for Urban Ringbäck, en av de tre som har forberedt musikken til programserien, å holde en liten andakt den første dagen på stedet. Her brukte han Salme 100 fra Det gamle testamentet, som han omtaler som den store salmen for sangere og musikere.

«Han skapte oss og vi er hans», leser Ringbäck, og forklarer:

– Bare Gud kan lage et folk av individer, eller egoer om du vil. Hvis man skal formidle evangeliet om nåde, kjærlighet, håp og fred, da kan egoet stå i veien. Da kan budskapet ofte bli «her er jeg» istedenfor.

Som et svar til dette, la Ringbäck til ordene fra Peters første brev 2,10: «Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk».

Mange følelser

Mange av deltakerne hadde aldri møtt hverandre før prosjektet startet. Likevel roser alle det varme fellesskapet de opplever. Det vekker begeistring hver gang en ny solist griper mikrofonen, og flere forestillinger ender i klemmer.

Et følelsesmessig høydepunkt kommer når svenske Michael Jeff Johnson fremfører sin dypt personlige låt «Stormens överman». Hele salen er også overveldet når Peter Hallström slår siste akkorden i «Håll mitt hjärta». Atmosfæren er så ladet at du nesten kan ta på den.

– Tenk om alle gudstjenester var like rørende, utbryter noen.

– Det er ikke hver dag jeg får sitte med Evie, sa Lewi Bergrud. (Urban Thoms)

Det er mange samtaler mellom deltakerne. Ikke minst mellom svensker og nordmenn. Selv om kulturen er lik i begge land, er det mange forskjeller. Ikke minst når det gjelder det kristne konsertlivet.

Det blir snakket om at nordmenn virker betydelig mer villige enn svensker til å betale for å gå på konserter i kirken. Derfor har Norge et mer levende konsertliv og de kristne artistene lettere for å få spillejobber. Men hva det skyldes, ser ingen ut til å kunne finne ut av.

Under innspillingen deler flere rørende historier fra livene sine.

Før norske Morten Gjerløw Larsen og Victor Ternvall synger «You raise me up», forteller førstnevnte hvordan han for ni år siden var på avrusning og lovte Gud å «gi alt» hvis han kunne bli fri fra misbruket.

– Siden den dagen har jeg ikke hatt lyst på alkohol en eneste gang, forteller han.

Morten Gjerløw Larsen og Victor Ternvall har nettopp levert en sterk versjon av «You raise me up». (Urban Thoms)

Løfte til faren

Lewi Bergrud forteller at faren hans var en sang-evangelist, noe som påvirket Bergrud og søsknene hans. Da faren deres lå på dødsleiet for noen år siden, var søsknene samlet på rommet og sammen sang de en sang.

– Da sa pappa til meg: «Nå får du ta over stafettpinnen. Men på din måte.»

Like etter sovnet han. Lewi Bergrud har tatt faren på ordet. For over et år siden startet han konseptet «Salmer på pub», som har blitt en stor suksess. han Salme-konseptet på en pub, noe som ble en stor suksess. Siden har han fortsatt å synge salmer på en pub i Oslo for fulle hus.

Men her i Nashville avslutter han historien sin ved å synge en sang han har skrevet selv: «Pappa, om du ser meg nå».

Lewi Bergrud fremførte sangen «Pappa, om du ser meg nå» (Urban Thoms)

Aage Samuelsen

Siste opptaksdag er på en låve i området. Tiden er inne for at Evie Tornquist Karlsson og sønnen Kris Karlsson skal gjøre en ny duett. Sønnen har plukket ut en gammel Guild elektrisk gitar som Evies mor og far en gang kjøpte av den norske sang-evangelisten og låtskriveren Aage Samuelsen under et av hans besøk i New York.

Evie forteller hele historien før de fremfører Aages kanskje mest kjente sang – «Jesus du som fyller alt i alle». Evies stemme og Kris sitt gitarspill smelter sammen og en tidløs hellighet kommer frem.

Kjendis-møte

Bill Gaither og Lars Mörling møttes i resepsjonen på hotellet. (Urban Thoms)

Den siste kvelden dukker plutselig en kjent skikkelse opp i hotellresepsjonen. Bill Gaither, mannen som er opphavet til Homecoming, den musikalske bevegelsen som inspirerte den svenske «Minns du sången», som igjen er forløperen til «Alle tiders sanger». Sirkelen sluttes.

Bill Gaither og gjengen hans er i Nashville for å spille inn Gaithers årlige juleshow. Faktisk så overtar de TBN-studioet etter den svensk-norske gjengen.

Lars Mörlid har møtt Bill Gaither under en tidligere USA-turné, og går bort for å hilse på. Han blir sjokkert når det viser seg at Gaither husker konserten hans veldig godt.

– Han husket til og med navnene på sangene – «Live, live, live» og «Sunshine and rain». Det er nesten 50 år siden!

Kirkelige røtter

Det er flere grunner til at innspillingen har foregått i Nashville. Stedet har rykte på seg å være en musikkhovedstad, og mye av musikken der er sterkt preget av kristne mennesker.

– Det er umulig å overvurdere hva den kristne tro har betydd for musikken. Det er i bunnen av såkalt afromusikk, i gospel, country og blues, sier Urban Ringbäck og fortsetter:

– En av musikkens store røtter går rett ned i kirkene og vekkelsesbevegelsen, fra «The great awakening» i 1700-tallets USA og utover.

Synnøve Aanensen var en av de norske artistene som deltok. (Urban Thoms)

Sangene som ble født i disse periodene spredte seg over hele verden og nådde både Sverige og Norge. Samtidig reiste noen låter, som O, store Gud, i motsatt retning og fikk fotfeste hos det amerikanske folk. Urban Ringbäck minner om at svenske og norske låtskrivere fortsatt har mye å bidra med i internasjonale sammenhenger.

Når det gjelder sjangere i programmet, ramser han for eksempel opp salmer og bedehussanger, singer-songwriter, gospel og country – og også moderne lovsanger. Blandingen, møtet mellom de ulike, er en del av poenget.

– Hva håper du Alle tiders sanger vil oppnå?

– At programmene skal bringe håp til landene våre i en ganske mørk og håpløs tid. At de skal være en oppmuntring for alle som bruker musikk i sin tjeneste, uansett om man utøver musikk i menighetssammenheng eller har det som yrke utenfor kirken. Det ville også vært veldig fint å vise frem flere uttrykk som kan være forsonende i den til tider svært polariserte musikkdiskusjonen i kirken, sier Ringbäck.

En lengre versjon av denne reportasjen har tidligere stått på trykk i den svenske avisen Dagen.