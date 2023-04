– Det er ikke vanskelig å forstå at hun har stått i en krevende situasjon, sier Per Eriksen.

Han er hovedpastor i Fredrikstad frikirke, og har tidligere gitt uttrykk for at han tilhører mindretallet i Frikirken i synet på likekjønnet samliv.

Eriksen hører først om avgangen når Vårt Land ringer, og sier at nyheten kom som en overraskelse, men at han samtidig har forståelse.

Han sier at han opplever at Topland har stått for et balansert syn på spørsmålet, og at Topland har fungert som en brobygger i trossamfunnet.

– Jeg synes det er trist at hun slutter. Hun har spilt en viktig rolle i kirken og vært en viktig person i ledelsen.

AVSTEMNING: Heidi Garvik, eldste i Sandnes Frikirke, viser sin stemmer under Frikirkens synodemøte i 2022. Her sammen med Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket menighet i Oslo. (Marit Mjølsneset)

– Trengs å jobbe med

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye mer enn at jeg er fryktelig lei meg, sier Heidi Garvik. Hun er eldste i Sandnes Frikirke, og oppfordret til å stemme gjennom forslaget på fjorårets synodemøte om å utrede kirkens teologi og praksis på området.

Etter å ha hørt nyheten om Schiager Topland avgang, sier hun følgende:

– Jeg har enormt stor respekt for at hun sier det som det er, sier Garvik, og refererer til at den avtroppende nestlederen er åpen om at belastningen ved å uttale seg i samlivssaken har vært stor, i tillegg til å si at det har krevende å være en av svært få ordinerte kvinner i lederposisjon.

I pressemeldingen fra Frikirken, der fratredelsen ble gjort kjent, skriver ledelsen i kirkesamfunnet synodestyret vil fortsette å arbeide for en bedre dialogkultur i kirkesamfunnet.

Garvik sier seg enig i at man bør jobbe med dialogkulturen i Frikirken.

– Det trengs, mener Garvik.

TRIST: – Jeg er glad i Anne Mari og synes dette er trist, sier Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim frikirke. (Marit Mjølsneset)

– Påkjenning

Pastor i Trondheim frikirke, Ingebrikt Kvam, har vært en tydelig, konservativ stemme i samlivsdebatten

– Bibelen og kirkehistorien er så tydelig på homofilispørsmålet, at det å forkynne noe annet mener jeg er feil, ganske enkelt, har Kvam tidligere uttalt til Vårt Land.

Han kommenterer nyheten om Schiager Toplands avskjed slik:

– Jeg er glad i Anne Mari og synes dette er trist, sier han.

– Avskjeden begrunner hun dels med at det har vært krevende å stå i samlivsdebatten. Hva tenker du om det?

– Det har jeg veldig respekt for. Det er klart det er en påkjenning å ytre seg om denne tematikken. Det tror jeg vi alle kjenner på.

[ Nestformann om homofilidebatten: – Vil at Frikyrkja skal vera ein trygg stad ]