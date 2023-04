Lagde påskepreken med kunstig intelligens

Hvordan går det hvis man overlater påskeprekenen til chat-roboten ChatGTP?

Det ville kirkeverge i Sør-Innherad, Børge Lund, få svaret på.

Siden ChatGPT ble lansert i fjor høst har både lekfolk og eksperter latt seg overraske, begeistre og skremme av programvarens evne til å generere detaljerte og velformulerte tekster om nær sagt hvilket som helst emne.

Lund forteller at han og en kollega har fulgt utviklinga av kunstig intelligens (KI) over tid, og at de har latt seg fascinere av egenskapene til ChatGPT.

– Den har jo vist seg å levere overraskende gode tekster. Så vi har lekt oss litt med det, og så fikk vi en idé: hva med en andakt?

Resultatene er ifølge Lund «ganske brukbare».

Blant annet ba han programvaren lage en preken basert på Markusevangeliet 16, 1–8, som handler om kvinnene som oppdaga at Jesu grav var tom. På mindre enn et minutt genererer ChatGPT syv avsnitt om hvordan versene kan forstås – som om den skulle vært holdt som andakt.

Her er for eksempel ett utdrag:

ChatGPT preker over påskeevangeliet KUNNSKAPSRIK: ChatGPT kan ikke bare innholdet i Bibelen, den kan også kontekstualisere tekstene. (Jor Hjulstad Tvedt / skjermdump fra chat.openai.com)

Programvaren åpner også for at man kan stille oppfølgingsspørsmål, eller komme med innspill underveis.

Lunde spurte derfor om han ikke kunne «ta med litt fra romerne 6, 3-11».

«Absolutt, la oss ta med noen ord fra Romerne 6, 3–11 som gir en dypere forståelse av betydningen av Jesu oppstandelse og hva det betyr for oss som kristne», svarer roboten, før den fortsetter:

ChatGPT preker over romerbrevet ChatGPT preker over romerbrevet (Skjermdump fra chat.openai.co)





Lund kaller utviklinga både spennende og skremmende, og mener det er viktig å ha et bevisst og kritisk forhold til hvordan chat-roboten brukes.

– Men jeg er opptatt av å ikke bare ha en negativ vinkling på saken. ChatGPT kan aldri erstatte et menneske, men det kan også brukes som konstruktivt verktøy.

Som eksempel nevner han startfasen av en tekst, hvor programvaren kan hjelpe til med disposisjon eller gi inspirasjon til poenger.





























ChatGPT blir bedt om å skrive en prekentekst om Markusevangeliet 16, 1–8





Tenker at det både er spennende og skremmende. Viktig å ha et bevisst og kritisk forhold til hvordan det brukes. Men jeg er opptatt av å ikke bare ha en negativ vinkling på saken. ChatGPT kan aldri erstatte et menneske, men det kan også brukes som konstruktivt verktøy. For eksempel i startfasen av en tekst , hvor den kan hjelpe til med disposisjon eller gi inspirasjon til poenger.

















Resultatet ble





















Børge Lund

















debatten rast rundt hva programvaren kan brukes til, og hva den ikke burde brukes til.









https://www.vl.no/nyheter/2023/01/20/lektorlaget-ber-brenna-veilede-om-kunstig-intelligens/

https://www.vl.no/meninger/kommentar/2023/01/27/chatgpt-ven-eller-fiende/





























–

































---

Faktatittel H4

Faktaboks er skilt ut med tre strekar over og under. Fjern alt frå dei tre strekane over og nedover, dersom artikkelen ikkje skal ha fakta.

Punkt to.

---