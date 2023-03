Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Etter påskemåltidet forteller evangeliene etter Markus, Matteus og Lukas at Jesus drar ut i en hage (eller park, om du vil) som heter Getsemane for å be.

Her forteller evangeliene at Jesus får dødsangst. Han vet at han har blitt forrådt, og at han skal dø.

Ifølge Lukas faller «svetten som bloddråper» ned på bakken, og han ber Gud om å få slippe å dø.

Samtidig sovner vennene hans fra ham. Tre ganger vekker han dem for å be dem våke med ham, men «ånden er villig, mens kroppen er svak».

Til slutt kommer Judas, disiplenes kasserer, sammen med soldater som tilhører øverstepresten Kaifas. Judas forråder Jesus med et kyss, og Jesus føres vekk.

I juleevangeliet står det jo «ære være Gud i det høyeste». Men i evangeliene kommer det tydelig fram at han vel så mye er i det laveste og mørkeste — Notto R. Thelle

Bryter maskulinitetsideal

Det faktum at Jesus får dødsangst står for Thelle som et sterkt bilde av «en gud som er annerledes»:

– En som identifiserer seg med vår angst og våre plager. I juleevangeliet står det jo «ære være Gud i det høyeste». Men i evangeliene kommer det tydelig fram at han vel så mye er i det laveste og mørkeste. Himmelen senker seg og avgrunnen løfter seg.

Sandnes har skrevet en bok dedikert til Jesu bønn i Getsemane. Ifølge ham var beskrivelsen av Jesu gråt og dødsangst noe som kristendomskritikerne i antikken holdt imot de kristne, fordi det brøt med antikkens maskulinitetsideal.

– Tidligere i fortellingene har Jesus snakket om at «jeg har kommet for å gi mitt liv som en løsepenge». Og så kommer selve øyeblikket, og da spør han: «Er det noen utvei?»

TEOLOGER: Vårt Land har bedt teologene Karl Olav Sandnes, Notto R. Thelle og Anne Katrine de Hemmer Gudme om å oppfriske religionsundervisninga og dra oss gjennom påskefortellinga. (Erlend Berge)

Litt pinlig?

Det kan på en måte oppfattes som soldaten som ber om å forlate sin post, sier Sandnes, selv om bønnen også rommer formuleringa «la din vilje skje, ikke min».

– Men han gjør det på bakgrunn av en bønn om å slippe. Og det er tilsynelatende problematisk, også for de tidlige Kristus-følgerne.

I Johannesevangeliet så er det helt annerledes. Der sier Jesus at «timen er kommet», slår seg til ro med at dette er Guds plan, og går frivillig sin skjebne i møte.

Siden Johannesevangeliet er det evangeliet som ble skrevet sist, argumenterer Sandnes for at Johannes forsøker å korrigere de øvrige evangeliene. Kanskje var beskrivelsen av Jesu angst er rett og slett litt pinlig for antikkens mennesker?