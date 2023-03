Ektemann Edvin Bolstad lærer nye ting om kona si ved å bla i bibelen hennes.

Da hun fikk kreftdiagnosen i 2011, markerte Brit Synnøve det ved å skrive inn årstallet kreften kom i margen ved Salme 18, vers 5-7:

«Dødsrikets bånd snørte seg om meg, dødens snarer lå i min vei. Da kalte jeg på Herren i min nød og ropte til min Gud. Han hørte min røst».

Med håndskrift har Britt Synnøve skrevet «Takk, Herre» ved siden av versene. Det er sterkt å lese for ektemannen. Hvordan kunne hun takke for en dødsdom? spør han seg.

Kona ble operert og etterhvert friskmeldt. Hun rakk å oppleve fire barnebarn til før kreften kom tilbake i 2021.

– Det er mye vemod og trøst ved å se sporene etter henne. Hun var en nydelig person. Jeg har grått mye, men mest av takknemlighet. Hun levde i ordet, sier Edvin (80).



Han var gift med Brit Synnøve i 52 år. Nå lider han selv av kreft i bukspyttkjertelen og får behandlinger med cellegift.

Edvins navn og navnet til barna Solveig og Fredrik er skrevet inn med Brit Synnøves håndskrift ved Salme 17, vers 8 i den røde Bibelen:

«Vokt meg som din øyensten, skjul meg i skyggen av dine vinger».

---

Bibler med historie

I 2022 solgte Bibelselskapet 44.000 bibler. Dette gjelder bokmål, nynorsk og samiske oversettelser.

I 2022 hadde bibel.no ca. 760.000 brukere. 42 prosent av trafikken var i Det gamle testamentet, mens 58 prosent var i NT.

De mest leste bøkene var: Matteus, Salmene, Johannes, Lukas, Første mosebok.

Kilde: Bibelselskapet

---

Bibelvers ledet til tro

Vårt Land møter Edvin Bolstad hjemme hos Per Johannes Helgebostad (71). De har bibelinteressen felles, og brorparten av biblene på stuebordet tilhører Per Johannes. Men han ville neppe vært en kristen uten Edvin:

– Jeg var et mobbeoffer på ungdomsskolen og hadde veldig dårlig selvbilde. Da jeg møtte Edvin under studietiden på NTH i Trondheim, ga han meg bibelverset i Jesaja 53.5, forteller Per Johannes, og siterer:

«Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom».

Hvordan kunne de?

Dette bibelverset ble endret i 2011-oversettelsen og de to ordene «for at» ble tatt bort. Det fikk Helgebostad til å skrive et engasjert brev til Bibelselskapet:

– Jeg tenkte: I alle dager! «Mitt vers» er blitt forandret slik at den sentrale årsakssammenhengen er blitt borte. Hvordan kunne de gjøre noe slikt? Jeg fikk til svar at endringen var gjort for å komme nærmere grunnteksten, forklarer Helgebostad, og lar det skinne gjennom at han er litt skeptisk til forklaringen.

– Hva var det ved dette verset som endret livet ditt?

– Det fikk meg til å innse at Jesus verdsatte meg uendelig høyt tross mitt dårlige selvbilde. Han ofret sitt liv for meg, og høyere pris kan man jo ikke betale. Da blir det meningsløst av meg å tenke at jeg ikke er noe verdt.



Man slutter ikke

71-åringen fra Asker er med i to bibelgrupper, annenhver uke i Slemmestad og Østenstad menigheter. Han har vært med siden de ble startet opp etter Billy Graham-aksjonen i 1978.

– Man slutter ikke i en bibelgruppe. Selv ikke under pandemien sluttet vi. Da gjorde vi det på Skype. Det tok vi lærdom av, så nå har vi med oss folk som bor på Kanariøyene når vi studerer Bibelen.

Det er ikke bare endringen av favorittverset fra Jesaja som gjør at Helgebostad er glad i oversettelsen fra 1930. Når han leser juleevangeliet, foretrekker han den gamle oversettelsen der det står: «Og de begav seg i de dager…». Han syns språket er så poetisk.

Bibelverset gjorde det meningsløst av meg å tenke at jeg ikke er noe verdt. — Per Johannes Helgebostad

Den eldste bibelen som ligger på skrivebordet til Helgebostad er fra 1852. Det er en komplett studiebibel med apokryfe skrifter og Luthers katekisme. Den ligger ved siden av hans besteforeldres ekteskapsbibel fra 1904.

– Det er spennende å bla tilbake og se hvilket trosliv mine slektninger hadde. Basert på hva jeg ser, virker det som om kvinner har understreket mer enn menn.

– Hva med deg selv – setter du flere spor i Bibelen enn den har satt i deg?

– Det er flere spor av Bibelen i meg, selv om jeg har brukt pennen mye. For meg er Bibelen den åndelige næringen jeg er helt avhengig av.

– Ser du for deg at såkalte sensitivitetslesere kan komme til å lese Bibelen før neste utgivelse?

– De ville nok strøket mye, sier Helgebostad med en trist mine.

– Det ville vært helt ko-ko. Oversettelsen bør være så nær grunnteksten som mulig, så får hver generasjon tolke teksten så godt de kan, legger vennen Edvin Bolstad til.



Ord å hvile i

Begge de eldre herrene tror at dagens ungdom i stor grad leser Bibelen på nett framfor papir. Men det stemmer dårlig med inntrykket Vårt Land får når vi ringer rundt til folk som har gått på bibelskole. Deres bibler er om mulig enda fullere av understrekninger.

Hannah Eggebø Blom har allerede slitt ut to bibler, til tross for at hun er bare 24. Hun dro til Hawaii for å gå på bibelskole, og der leste hun gjennom den hellige boka hele fire ganger på ni måneder.

– Det endret mye for meg. Det som før var en litt skummel og uforståelig bok, er nå blitt en bruksbok, som jeg nå kan bruke til å styrke både egen og andres tro. Når jeg holder seminarer, er det utrolig mange unge som kommer til meg og sier at de er sultne på Bibelen, forteller Eggebø Blom.

Hun streker under og noterer flittig i Bibelen sin. Verset i Jesaja 40.29 er spesielt for henne. Der står det: «Han gir den trette kraft og den som ingen krefter har gir han stor styrke».

– Jeg kommer hele tiden tilbake til dette verset. Hver gang jeg føler meg svak. For eksempel når jeg er redd for å fly. Eller når jeg er i sorg. Det er fint å vite at jeg kan hvile i disse ordene og hente styrke fra Jesus, forteller Hannah Eggebø Blom.



Det gode der man er

Forfatter, forkynner og lovsangsleder Thomas Neteland (29) trekker fram ordene om trofasthet fra sin egen Bibel når han går på jakt i understrekningene han har gjort:

– «Gled deg over din ungdoms hustru», står det i Salomos Ordspråk 5.18. Det treffer meg veldig, ettersom jeg ble sammen med min kone Karoline allerede da jeg var 14 og vi giftet oss da jeg var 19. Jeg føler at dette verset er en påminner om at Gud ga oss hverandre.

I Netelands bibel er det Salomos Ordspråk som har mest understrekninger og notater. Her har han funnet mange av idealene sine.

– For meg var den en revolusjon da jeg oppdaget at denne eldgamle visdommen kunne være så relevant i dag. I en tid hvor mange bare løper etter lystene sine, gjelder det kanskje mer enn noen gang å stå fast i sine valg og lete etter det gode der man er.

– Og da blir ekteskapet en dans på roser?

– Nei da. Hehehe. Som alle andre par har også vi to hatt masse grunner til å gi opp. Men i tunge perioder velger vi å jobbe hardere for å se hva vi har. Og ved å lese i Bibelen har Gud holdt oss ydmyke og hjulpet oss til å justere kursen, erkjenner Thomas Neteland.



Nyforelska i Jesus

«Skoleår 21/22. Løfter. Fred».

Dette er notatene Alida Irene Viksøy (21) har gjort i bibelen sin ved siden av dette verset i Filipenserbrevet 4.7:

«Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter i Jesus Kristus».

– Her fant jeg ro i fjor. Jeg var veldig sliten. Det kunne ikke fortsette, da hadde jeg blitt utbrent. Ved å lese dette verset klarte jeg å legge bort mange av mine tanker og bekymringer.

– Hva slags tanker?

– Eksamener, innleveringsfrister, stress. Det er så mye man skal være flink til. Da er det lett å glemme og hvile, erkjenner Viksøy, som underviser på en kristen friskole i Stavanger.

22-åringen innleder intervjuet med Vårt Land med å si at bibellesingen det siste halvåret har gjort henne nyforelska i Jesus. Tekstene åpnet seg for henne etter at hun deltok på en forkynnerskole i fjor sommer. Nå bruker hun penn og tusjer i forskjellige farger for å sette spor i teksten. Hun bruker en bibel-app også, men foretrekker papir. Det er mer visuelt.

– Bibelen hjelper meg til å zoome ut av min virkelighetsforståelse så jeg ser det store bildet. Det trenger jeg.