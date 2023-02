– Jeg begynner å bli vant med dette nå. Jeg elsker egentlig slike situasjoner, sier Linnea Løtvedt.

Slike situasjoner er intervjusituasjoner. Løtvedt møter Vårt Land på Espresso House på Glasmagasinet i Oslo. Foran henne er en kaffe latte med karamell, med dobbel espresso-shot siden hun sov dårlig i natt. Ved siden av kaffen ligger mobilen, Løtvedts arbeidsstasjon.

I høst har hun hatt fotografer på slep som en av hovedpersonene i TV2-serien Bloggerne, en serie som portretterer profiler som har store følgerskarer på sosiale medier. 22-åringen har over 250.000 følgere på det sosiale mediet TikTok. Over 80.000 brukere følger hverdagen hennes på Snapchat og 30.000 på Instagram. Slike følgertall blir det intervjuforespørsler av.

– Men jeg har vel aldri gitt et intervju som skal handle om troen min, sier Løtvedt.

Så, hvordan havnet Linnea Løtvedt her?

Linnea Løtvedt TRO: – Hadde jeg vært yngre, kristen og sett på Bloggerne, hadde jeg satt pris på å vite at det er flere der ute som har en tro, sier influenser Linnea Løtvedt (22). (Erlend Berge)

– Motvekt til rosabloggere

Løtvedts dør inn i offentligheten åpnet seg i det hele samfunnet stengte ned i 2020. Hun ble permittert fra jobben som vikar i en barnehage og begynte å tilbringe mye tid på sosiale medier.

– Jeg skapte innlegg med budskap om mental helse, fordi jeg på det tidspunktet hadde mye angst selv. Plutselig eksploderte antall følgere. Jeg tror folk hadde lite å gjøre i pandemien og at budskapet mitt traff folk. På Snapchat gikk jeg fra å ha en vanlig bruker til å bli verifisert.

– Verifisert?

– Ja, at du får nok følgere til at det kommer en stjerne bak brukernavnet ditt. Da kan folk lettere finne og følge deg.

– Hvorfor tror du at du har fått så mange følgere?

– Jeg tror at jeg byr mye på meg selv. Jeg er ærlig og prøver å være en motvekt til alt av rosabloggere. Jeg tar opp ting som kan være krevende for mange unge i dag, som kropp og psykisk uhelse. Følgerne får være med inn i mitt uperfekte liv, sier Løtvedt.

---

Linnea Løtvedt

22 år

Fra Haugesund. Bor i Fredrikstad

Influenser, med over 250.000 følgere på TikTok

Kjæreste og samboer med Benjamin

Aktuell med boka Den usynlige angsten. Er er med i denne sesongen av Bloggerne på TV2

---

Ikke rom for feil

På grunn av familiære årsaker flyttet familien Løtvedt til Spania da Linnea gikk i 9. klasse. På fredager arrangerte Linnea jentekvelder, hvor jentene i klassen så på TV2-serien Bloggerne. Det var et høydepunkt i uken, forteller hun.

I høst var det Løtvedt en av nykommerne i den samme serien. Det innebærer kameraer som kommer tett på hverdagen.

– Det gikk fra å være litt ukomfortabelt til å bli veldig komfortabelt. Jeg har ofte glemt at jeg har blitt filmet, forteller Løtvedt.

Som seer får man være med på at Løtvedt og samboeren Benjamin Vedå flytter fra Vestlandet til Østlandet. Man blir invitert med på oppturer, slik som utgivelsen av boken Den usynlige angsten, som Løtvedt har skrevet sammen med psykolog Maria Østhassel. Men serien skildrer også nedturene, som Løtvedts fortvilelse over at så mange kan komme med så hatefulle kommentarer i kommentarfeltet hennes.

Linnea Løtvedt VANSKELIG: Veien inn i influenser-bransjen har ikke bare vært enkel for Linnea Løtvedt. Det samme gjelder trosreisen hennes. (Erlend Berge)

– Det er en tøff bransje. Før jeg ble en del av dette tenkte jeg at å være influenser må være utelukkende fantastisk. Men det er hard jobbing. Man møter kyniske mennesker, men også fantastiske mennesker. Selv de influenserne jeg kanskje har hatt fordommer mot, har vist seg å være fantastiske.

Løtvedt beskriver en bransje der samarbeidsaktørene har stor makt. Hvis man som influenser sier eller skriver noe feil, upresist eller uklokt, så kan disse plutselig trekke seg.

– Du har ikke lov eller råd til å gjøre feil. Da blir du cancelled, forteller hun.

Jeg passer på en måte ikke inn. I kristne miljøer har jeg ofte følt meg dømt. I ikke-kristne miljøer kan folk synes det er rart at jeg tror. — Linnea Løtvedt

---

Influenser-ordliste

Begrepet «influenser» kommer fra engelsk og kan oversettes til «påvirker». Det blir ofte brukt om personer som får en inntekt basert på å reklamere for ulike produkter i sosiale medier.

Tidligere var «blogg» det formatet som influenserne brukte. I 2023 kan influensere også profilere seg på andre sosiale medier som TikTok, Snapchat eller Instagram.

I dag er ofte influensere tilknyttet et spesifikt byrå, som blant annet håndterer forespørsler på vegne av influensere. Eksempler på slike byråer er Kontent, United Influencers eller Influencers Value.

«Samarbeidsaktører» er bedrifter eller selskaper som inngår samarbeid med influensene om profilering av produkter i influensernes sosiale medier.

---

– Jeg passer ikke inn

I starten fikk Løtvedt råd om å ikke prate for mye om troen sin. Å skulle holde den skjult synes hun imidlertid blir unaturlig og urettferdig.

Og akkurat som veien inn influenser-bransjen, har heller ikke veien inn i kristen sfære vært enkel. Da hun ble kjæreste med Benjamin, ble hun også introdusert for kristendommen.

– Jeg hadde et skikkelig dårlig første møte med kristendommen. Førsteinntrykket var at man var ganske ekkel mot andre mennesker som ikke lever på en bestemt måte. Er det ikke heller meningen at man skal være hyggelig og inkludere?

Løtvedt hadde ikke vokst opp med trosutøvelse på samme måte som Benjamin.

– Jeg passer på en måte ikke inn, sier hun, og legger til:

– I kristne miljøer har jeg ofte følt meg dømt. I ikke-kristne miljøer kan folk synes det er rart at jeg tror.

Det hindrer ikke at Løtvedt ser på Gud som en far.

– Han er ingen dommer, men en far som veileder meg. En tilgivende, god far. En jeg alltid har i ryggen. Men jeg vil jo gjøre han stolt. Barn vil jo gjerne gjøre foreldrene sine stolte.

– Er det stress eller fint å tenke på?

– Jeg liker å tenke på det som en fin ting. Men jeg drikker jo alkohol, jeg går på fest og er samboer. Og det er ting jeg mener er OK. Men det er ikke alle andre kristne som mener det er OK.

«Good Good father»

I tenårene flyttet Løtvedt fra Spania for å begynne på Danielsen intensivgymnas. Der møtte hun jenter som var en del av Salt Bergen, en pinsemenighet i Bergen sentrum.

– I Salt møtte jeg folk som hadde litt lik historie som meg. Jeg følte meg ivaretatt. Og selv om noen i Salt var tydelig på hva de mente var kristne verdier, opplevde jeg meg likevel inkludert og akseptert. Men det var en prosess og ikke noe som skjedde på en dag. Jeg gikk fra å ikke like kristendom til å plutselig kjenne at jeg var en del av dette.

Løtvedt syntes lenge at lovsang var skummelt. Alle reiste seg, og Løtvedt visste ikke om hun turte å stå slik og synge. Ofte ble hun sittende. På en gudstjeneste sang lovsangsteamet sangen «Good Good father» av Chris Tomlin.

– Jeg reiste meg opp og sang med. Jeg forlot gudstjenesten og tenkte at: jeg kan jo kalle meg en kristen. Dette vil jeg være en del av.

– Hva tenker du er kjernen i kristendommen?

– Å ha en relasjon til Gud og Jesus. Jeg prøver å tenke på hva Jesus ville gjort i ulike situasjoner. For eksempel når det kommer til tilgivelse. Det er vanskelig og hardt å tilgi, men Jesus ville tilgitt. Da må jeg prøve også.

Linnea Løtvedt – Jeg er ærlig og prøver å være en motvekt til alt av rosabloggere, sier Løtvedt. (Erlend Berge)

– Kjære Gud eller kjære Jesus?

Enkelte personer har vært veldig på tilbudssiden når det gjelder å be for Løtvedt. Håndspåleggelse synes imidlertid Løtvedt er litt mye.

– I begynnelsen syntes jeg det kunne bli litt mye bønn. Nå synes jeg det bare er fint, bare ikke ta på meg.

Hun minnes at hun ble med kjæresten Benjamin og hans familie på det kristne sommerstevnet i Sarons dal i Kvinesdal. På et møte skulle alle be for den til venstre for seg. Løtvedt kikket på personen som stod til venstre for henne og sa: «Ikke ta på meg!»

– Hva tror du motstanden mot hånda skyldes?

– Jeg synes det er ubehagelig. Flaut, ubehagelig. Hvorfor må man legge en hånd på meg for å be meg? Jeg er veldig komfortabel uten den hånda.

Å be selv har også vært en reise.

I dag ber Løtvedt når ting er skummelt. Som når hun flyr eller når hun har angst. Eller skal legge seg.

– Hva ber du om?

– Jeg ber for familie og venner. I begynnelsen var det vanskelig å be. Ber jeg til Gud eller ber jeg til Jesus? Kjære Gud eller kjære Jesus? Eller begge to? Men nå er det ikke så vanskelig lenger. Jeg ber i hodet mitt, bare. Jeg trenger ikke å folde hendene en gang.

Så vil Gud hjelpe deg på veien, men jeg tror ikke vi kan forvente at vi bare skal bli helbredet. — Linnea Løtvedt

Den usynlige angsten

Løtvedt er særlig glad i de bibelversene som adresserer bekymring. Som Peters første brev 5,7 i Det nye testamentet, der det står «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere». Løtvedts angst er skildret i boken Den usynlige angsten, som handler om angst, uro og bekymringer.

– Jeg har lese- og skrivevansker, men jeg ville ikke ha noen skyggeforfatter. Jeg ville gjøre det selv. Jeg gråt og svettet mye i prosessen og fikk veiledning av mamma. Men jeg har klart det. Jeg er utrolig stolt av boka. Den kan ingen ta fra meg.

– Hvordan forholder du deg til angsten i livet ditt nå?

– Det kan være jeg skal leve med dette resten av livet. Men akkurat nå har jeg ikke anfall, på den måten jeg hadde før. Og hvis jeg fortsetter i den retningen, så er jo det veldig bra.

---

4 raske

Gud er: En far.

En far. Jeg klarer meg ikke uten: Familien min og mobilen min. Familien min er stolen min. Jeg kan lene meg på dem.

Familien min og mobilen min. Familien min er stolen min. Jeg kan lene meg på dem. På gravsteinen min skal det stå: Følg drømmene dine.

Følg drømmene dine. Boka alle må lese: Boken jeg har skrevet sammen psykolog Maria Østhassel, Den usynlige angsten.

---

– Hva tenker du om helbredelse fra Gud i relasjon til angsten?

– Jeg forventer ikke at et problem skal forsvinne. For det tror jeg ikke går. Jeg tror Gud vil hjelpe deg på veien, men jeg tror ikke vi kan forvente at vi bare skal bli helbredet. Så er det jo enorm mye læring i prosessen.

Kristne kan dømme deg, men Gud dømmer deg ikke. — Linnea Løtvedt

– Viser ikke hele bildet

– Folkehelseinstituttet rapporterer om at unge jenter har økte psykiske plager sammenliknet med tidligere. Hva tenker du om sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse?

– Man blir jo påvirket, men jeg hadde utfordringer med angsten min før sosiale medier. Problemer kommer vi til ha uansett hvor privilegert man er eller ikke er. På sosiale medier vil man alltid se folk som har mer enn seg selv. Det er på en måte er fake, fordi man ikke viser hele bildet.

– Kan det bli for mye åpenhet og angstfokus fra de yngre generasjonene?

– Jeg tenker at åpenhet om mental helse er bra. Men det kan jo skremme også. Jeg mener at vi alle burde ta mer ansvar for hva vi eksponerer oss for. Blir du negativt påvirket av sosiale medier, så slutt å følge folk som påvirker deg i en negativ retning. I periodevis har jeg sluttet å følge folk som har en kroppstype som jeg aldri kommer til å få. Jeg måtte jobbe med meg selv og egen selvtillit.

Linnea Løtvedt EKSPONERT: 22-åringen har over 250.000 følgere på det sosiale mediumet Tik Tok, over 80.000 brukere følger hverdagen hennes på Snapchat og 30.000 på Instagram. (Erlend Berge)

Bekreftelse fra Gud

Løtvedt må pakke sammen. I dag skal hun gjennomføre tre kampanjer med ulike samarbeidsaktører. Det betyr at det er mange videoer som skal spilles inn. Rådet hun fikk om å ikke snakke om tro, har hun ikke fulgt.

– Hadde jeg vært yngre, kristen og sett på Bloggerne, hadde jeg satt pris på å vite at det er flere der ute som har en tro. Men min tro er min tro. Andre får finne sin. Mitt kristenliv ser veldig annerledes ut enn oldemors, sier Løtvedt.

Hun mener at den ekte bekreftelsen ikke finnes på sosiale medier.

– Kristne kan dømme deg, men Gud dømmer deg ikke. Jeg er opptatt av å ikke hente min bekreftelse fra medkristne eller ikke-kristne, men å hente bekreftelse fra Gud. Den bekreftelsen har jeg, sier Løtvedt.

– Det er jeg veldig fornøyd med.