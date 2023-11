«Mine første minner frå livet er å jobbe for at andre skulle verte kristne», seier David Amenya (24).

Han vaks opp som misjonærbarn i Kenya og fortel at han fekk ei bornetru rett inn i blodet som følgjer av dette.

«Eg har vore heldig og alltid fått kome ‘heim’ til same stad i Noreg og på ein måte føler eg at eg høyrer heime der. Men eg veit ikkje alltid kor heime er sidan eg har budd så mange forskjellige stader», fortel Amenya.

(Matilde Solsvik)

Han vaks opp som born av to misjonærar i Kenya og Noreg.

Mange born av misjonærar flyttar mykje og har foreldre som jobbar mykje, og ofte i andre land. Å byte mellom kulturar i løpet av barndommen kan ha både positive og negative konsekvensar, som å føle seg litt rotlaus.

«Sjølv med ei kjensle av heimlausheit er det ein smak av noko eg aldri ville vore forutan», fortel Amenya.

Trass ein oppvekst kvar målet var å føre andre til Jesus, byrja han i ungdomstida å prøve å unngå å kome i situasjonar kvar han kunne verte konfronert med trua si.

Etterkvart har dette endra seg.

«Eg har kjøpt ein kross og eg prøver å gå med det tydeleg for å vise kva eg trur på».

Min båt er så liten

Matilde Solsvik

I mars 2023 vann Matilde Solsvik to prisar under Årets Bilde-utdelinga. Ho vann prisen som Årets Nykommar for prosjektet Min båt er så liten og første plass i Åpen Klasse for prosjektet Bobla, kvar ho utforska sitt forhold til sine eigne besteforeldre og møtet mellom den yngre og den eldre generasjonen. I prosjekta hennar utforskar ho tema som religion, kultur og identitet.

