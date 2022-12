Vinterdeppa

Hei dere i Samlivspanelet, Jeg skriver inn til dere, men er usikker på om problemstillingen min faller inn under deres ekspertise. Siden jeg har vært en aktiv leser av Vårt Land, og hatt glede av deres spalte, gjør jeg et forsøk.

Jeg er en enslig mann på førti som hvert år opplever det samme. Utover i november merker jeg at humøret mitt blir dårligere, og jeg føler meg mer trøtt og sliten enn ellers i løpet av året. Jeg vet jo at det er mye snakk om vinterdepresjon i mediene i disse tider og jeg har selv vært hos legen for å sjekke det ut.

Legen sier at jeg ikke er såkalt klinisk deprimert, men heller opplever å være noe nedstemt. Hun sier at det ikke er noe poeng å gjøre for mye ut av det, men hun har likevel fortalt meg om og oppfordret meg til god søvnhygiene, komme meg mer ut på dagtid og få nok fysisk aktivitet.

Jeg har også begynt med D-vitamintilskudd. I tillegg har vi satt opp en ny samtale om litt. Jeg føler meg godt ivaretatt av min fastlege, men jeg lurer på om dere som har andre «briller» på har noe dere kunne anbefale som kunne vært godt for meg.

Hei Mann82

Jeg synes det er fint at du skriver inn til oss, selv om problemstillingen din ved første øyekast ikke ser ut til å angå samliv. At du velger å gjøre det viser også at du har tillit til panelet og svarene vi gir. Det er hyggelig! Du har allerede fått noen kloke råd av din fastlege og jeg har noen flere å legge til, men først vil jeg skrive noe om vinterdepresjon.

Døgnflue i vinterland

Vinterdepresjon som fenomen får hvert år, som du selv påpeker, mye mediedekning. Dermed får man inntrykk av at vinterdepresjon er svært utbredt i den norske befolkningen og at grunnen til det er mindre forekomst av sollys i vinterhalvåret.

En slik konklusjon er derimot kontroversiell, ettersom forskere på feltet ikke er enige om at det finnes en slik entydig trend. Det vil si at man ikke har funnet endelig bevis for at befolkningen i land som er lokalisert langt nord eller sør er mer deprimerte i vinterhalvåret enn de som bor nærmere ekvator.

Et alternativ til mørket

Med det mener jeg ikke at den enkelte nordmann ikke kan føle seg mer deprimert om vinteren enn om sommeren, men at grunnen til det ofte er mer sammensatt enn at man får mindre sollys. Om man følger denne tankegangen, og ikke gir mørket ene og alene skylden for ens nedstemthet, åpner man seg opp for å se på eget liv. Kanskje man kan stille seg spørsmålet «Er det noe jeg selv kan gjøre for å få det litt bedre i hverdagen?».

Med sikkerhet kan jeg si at betydningsfull kontakt med andre er god medisin mot nedstemthet uavhengig av årstid — Kristoffer Whittaker

Fastlegen din sier blant annet at økt aktivitet er bra for sinnet og det er jeg helt enig i! Men er det noe vi nordmenn vet, så er det at trening ute ofte blir vanskeligere når det blir kaldt, vått, og grått. Da kan man lett la seg friste av sofaen.

Nå vet jeg ikke hva som gjelder for deg, men flere av oss trenger i hvert fall å tenke litt annerledes om vi skal komme oss i aktivitet i vinterhalvåret. For enn så lenge i år er det også bart så skiturer og andre vinteraktiviteter har uteblitt.

Ut av ensomhet

Det sosiale livet kan også bli mer utfordrende å opprettholde om vinteren. De små treffene med bekjente utendørs blir det ofte færre av. Det samme gjelder større sammenkomster utendørs. For noen krever det mer å opprettholde et sosialt liv når man enten må bli invitert hjem eller man selv må være vertskap. Konsekvensen er sosial isolasjon som øker sannsynligheten for opplevd ensomhet. Er det noe vi har lært de siste årene med pandemi, så er det hvor skadelig ensomhet er.

Relasjonell medisin

Ettersom vi er et samlivspanel, er det kanskje ikke så rart at jeg vil supplere de gode rådene du har fått fra din fastlege med råd om å fostre ditt sosiale liv. Det betyr at man må gjøre ekstra tiltak for å sørge for at man har noen å tilbringe tid sammen med. Om du har gode venner, inviter dem hjem og finn på noe hyggelig! Har du få venner, så kan du oppsøke fritidsklubber for voksne, noe som er blitt populært. Slike steder er utmerket for å møte nye mennesker.

Du kan også slå to fluer i en smekk og finne deg en treningspartner! Om dating er noe som frister, så er det en god måte å gi den relasjonelle muskelen trening. Med sikkerhet kan jeg si at betydningsfull kontakt med andre er god medisin mot nedstemthet uavhengig av årstid.

Med ønske om en mer oppstemt vinter!

Vennlig hilsen

Kristoffer