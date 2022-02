Ho fantaserte om at faren hadde svømt til England etter Alexander Kielland-ulukka

Magnar Sæbø tok på seg jobben med å redde kollegaene etter Alexander Kielland-ulukka. Då det var hans tur, var alle krefter ute. No meiner mange at menneska som ofra alt for oljeeventyret er gløymt i debatten om oljeskam.