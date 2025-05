Da jeg begynte å jobbe med tekstene for denne uka, slo det meg: Den røde tråden er håp. Jeg fikk lyst til å skrive om «håp i seks akter». I dag har vi kommet til siste akt, og kanskje er dagens tekst håpsvers nummer 1. Selv har jeg brukt det i mange konfirmasjonshilsener. Jeg har villet si: ikke mist håpet. Jeg har villet si: Gud selv ønsker deg det aller beste, han har gode tanker for deg.

Min favorittid på året er forsommeren. Nå holder naturen på å pakke seg ut, gjør seg klar til sommeren. Et lite forbehold, forresten: Jeg er litt usikker på om familien i Tromsø er enig i at det skjer nå, til det er snøen for dyp. Men selv i frossent land vil våren komme! Der nord varer den et par dager, før sommeren også kommer dit.

Men her jeg bor, er det full vår, og sommertiden pakkes ut dag for dag. Nylig vandret jeg igjennom hvitveisdekket skog, og på vei hjem plukket jeg liljekonvall. De vitner om at vinteren har måttet gi tapt, nok en gang.

En dag vil vi se det springe ut i full blomst, som på en vakker junidag.

Et tankeeksperiment:

Hva om du ble dumpet ned i livet ditt mens vinteren var på det kaldeste og mørkeste. Hva om du aldri hadde erfart vårens årlige gjenkomst, og alt du visste var kald snø og korte dager? Hadde du klart å tro det, om noen fortalte deg at her, under all snøen, ligger en fargespekket og fruktbar sommer på lur? Hadde du klart å se for deg blomsterengene og graset som ville dekke marken?

Hva hadde du tenkt når du så erfarte at dagene ble stadig lengre, og at sola stadig fikk en sterkere varme? Hadde håpet begynt å spire i deg, eller ville du bare avblåst det?

I verden er det til tider mørkt og kaldt. Men jammen er det mye fint også, selv om vi ikke alltid ser det ved første øyekast! Det er glimt av varme i blikk du møter. Det er barmhjertighet å spore når folk hjelper hverandre. Det er kjærlighet mellom mennesker. Jeg tror at alt det gode vi erfarer, kommer fra Ham som vil gi oss fremtid og håp. I tiden vi lever, pakkes det ut litt etter litt, spirer i oss som en håpsplante. Og en dag vil vi se det springe ut i full blomst, som på en vakker junidag.

---

Jer 29, 10-14

10 Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. 11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 12 Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. 13 Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, 14 lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.

---