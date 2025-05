En eldre dame ba nylig om ordet i en samling. Hun ville advare de andre mot å la seg lure av kløktige svindlere. I aller siste liten hadde hun oppdaget at mannen hun snakket med, slettes ikke var den hyggelige karen han gav seg ut for å være. I en tid med fake news, KI og stadige forsøk på svindel via både sms og mail, er det lett å bli forvirret.

Forfatteren av dagens bibeltekst er opptatt av sannhet. I løpet av de fire første versene, nevner han «sannhet» hele fem ganger. Noen vers senere advarer han leserne mot å bli forført av falske lærere. Han snakker om å «leve i sannheten». Han var til stede da Jesus kalte seg selv for Sannheten. Han var der da Jesus innprentet i sine disipler at de skulle bli i Ham. Det er som Johannes har slått de to sammen: Bli i Ham som kaller seg Sannheten.

Når jeg har mine røtter festet i Sannheten, kan jeg stå støtt igjennom livets skiftninger. Når jeg lar sannheten om meg formes av Han som har skapt meg, forblir jeg i ham. Når jeg lar mine verdier styres av ham som sier at vi skal dele med dem som ikke har, som ber meg elske mine fiender, som sier at jeg ikke skal bekymre meg for morgendagen, og at jeg må samle mine skatter i himmelen og ikke på jorden, da forblir jeg i ham. Johannes minner oss også om at vi skal elske hverandre, ikke minst skal de som har lært Sannheten å kjenne elske hverandre.

Når jeg har mine røtter festet i Sannheten, kan jeg stå støtt igjennom livets skiftninger

Forrige lørdag var det stormønstring og gudstjeneste i Spikersuppa i Oslo. Over 40 menigheter hadde gått sammen om det, og 2000 mennesker i alle aldre var samlet til lovsang og nattverd. Dette var en samling der de som kjenner Sannheten samlet seg i sin felles kjærlighet til Jesus. Og neste år på samme tid skal det skje igjen. La oss i mellomtiden fortsette å leve ut det gamle budet vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og når folk flest får se det, vil kanskje flere få øynene opp for at Sannheten skaper noe nytt i hjertene våre. Når vi som lever i Sannheten lar det prege oss, vil vi kunne være med på å oppfylle Guds ønske: at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1.Tim 2,4).

---

2.Joh 1, 1-6

Den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg i sannhet elsker, ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. 2 Henne elsker vi fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. 3 Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og fra Jesus Kristus, hans Sønn, være med oss – i sannhet og kjærlighet. 4 Jeg ble svært glad over å møte noen av dine barn og se at de lever i sannheten, slik som Far har befalt oss. 5 Og det jeg skriver og ber deg om nå, frue, er ikke et nytt bud, men det vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. 6 Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.

---