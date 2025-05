Da jeg var liten, hendte det at fikk broren min og jeg fikk en flaske brus på deling når det ble helg. En 0,33 liter, altså (skikkelig gamledager) Det var ikke store flaska, dermed var det uhyre viktig å få de dråpene en skulle ha. For at det skulle være rettferdig, helte en brusen i glasset, mens den andre valgte glass etterpå. Når jeg helte, var det om å gjøre å helle slik at det ble akkurat like mye i begge glassene; jeg kunne ikke risikere at broren min skulle få en eneste milliliter mer enn meg. Jeg ville ha min del!

I denne salmen står det at Herren er min del og mitt beger. Hva betyr det? Heller Herren Gud i begeret slik jeg og broren min gjorde, slik at jeg skal få min del av ham? Jeg har en anelse om at Han er rausere enn det vi var. I følge Paulus er Han faktisk så raus at vi i Ham har fått del i hele guddommens fylde. Hele! Med andre ord: vi har del i alt det Gud er! I Efeserbrevet skriver Paulus om det på en litt annen måte. Der snakker han om vi «i Ham» har frihet, tilgivelse, nåde, frelse, en evig arv... det er så mye!

I Ham har vi et håp som varer like inn i evigheten, mye lenger enn en 0,33 liter flaske med Solo

Herren er min del... Når Han heller alt Han er og har for meg i mitt beger, renner det over! Og Han har mer enn 0,33 liter. Jeg ser for meg hvordan man kan helle og ikke stoppe. Bare la det flomme over. Da jeg vokste opp, hørte jeg faren min tale støtt og stadig. En av de setningene han ofte gjentok, var: «Nåden står i kø.» Jeg ser for meg denne hellingen: Det bare renner og renner, det står i kø. Det er umulig å drikke opp min del i Herren.

Dagens salme sier også noe om hva som er i dette begeret. Det står at jeg får råd fra Herren Gud selv, at han er min støtte når jeg vakler meg gjennom livet. Derfor kan jeg oppleve at kroppen kan slå seg til ro, også når omstendigheter forsøker å tvinge meg i kne. Til syvende og sist kan jeg også hvile i at Gud ikke vil overgi min sjel til dødsriket. Fordi jeg har min del i Herren, kan jeg ha et håp som når lenger enn både i dag og i morgen, ja, det rekker fram til hva enn som måtte komme etterpå. I Ham har vi et håp som varer like inn i evigheten, mye lenger enn en 0,33 liter flaske med Solo.

---

Salme 16, 5-11

Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender. Fruktbar jord ble målt opp til meg, en herlig eiendom ble min. Jeg velsigner Herren, som leder meg, jeg får råd fra mitt indre også om natten. Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro. Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven. Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.

---