Men den nylig avdøde pave Frans har vært en ledestjerne og et forbilde for mange. Måten han har pekt på Jesus og på Guds hjerte for verdens fattige og marginaliserte, har blitt lagt merke til, og mange har fulgt ham, senest til hans siste hvilested. Frans har vært en god gjeter for flokken. Han var likevel ikke Den gode gjeteren. I bestemt form entall. For selv om Frans var en spesiell mann, var han likefullt en mann, med menneskelige begrensninger.

Her om dagen skulle jeg og mannen min kjøre et sted vi ikke hadde vært før. På grunn av veiarbeid, var det omkjøring, og området var fullt av småveier. Det var med andre ord mange muligheter for å kjøre feil. Vi havnet etter en bilist som virket veldig trygg på sine valg i alle kryss. Så Øystein mente han fant en god løsning: «Jeg bare følger etter ham.» «Men vi vet jo ikke om han skal samme sted som oss», protesterte jeg. Det hadde visst ikke noe å si, mente min kjære, og fulgte etter. Det gikk ikke så bra. (selv om vi fant fram etterhvert) Å la seg lede av folk du ikke kjenner, folk du ikke aner hvor skal, folk som ikke bryr seg om deg – det er kort sagt ganske dumt.

Om jeg derimot følger noen som bryr seg og vil mitt beste, som kan veien og vet hvor hun skal, da kan jeg ha tillit til at dette kan gå bra. En som gir meg håp om å finne fram.

Jeg ser for meg Jesus sittende i en eng med disiplene sine. Kanskje tygger han på et strå mens han betrakter saueflokken og gjeteren som går forbi. «Jeg er den gode gjeteren», sier han plutselig. Hva? Skal han skifte beite? Disiplene ser på hverandre. «De gjeterne som bare er innleid, vil ikke bry seg om sauenes ve og vel. Eierne derimot, de vil gi jernet, ofre alt, ja, til og med livet, om det kan redde sauene», sier han. Han vet i sitt hjerte at menneskene hører hjemme hos hans Far. Så ser han på flokken sin: «Jeg er den gode gjeteren.»

Hvem følger du?

---

Joh 10, 11-18

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

---