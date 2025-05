Har du lest eller sett Brideshead Revisited? Evelyn Waughs episke roman er en eneste lang omvendelseshistorie, og regnes som en av 1900-tallets største katolske romaner.

Historien utspiller seg i England, i en aristokratisk, skakkjørt familie i årene 1923-43. For å forstå handlingen må du bite deg fast i dette G.K. Chesterton-sitatet som moren leser høyt for hele familien: «Jeg fikk ham, med en usett krok og et usynlig fiskesnøre som er langt nok til at han kan vandre til verdens ende, og som likevel kan bringe ham tilbake med et rykk i snøret.»

Sitatet blir et bilde på hvordan Guds nåde arbeider i hovedpersonenes liv. De bruker sin frie vilje til å vandre langt bort fra Gud – inntil det øyeblikket de er mottakelige for Guds nåde. Da griper Gud inn og rykker i snøret. Akkurat slik som i Esekiel: «Jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem … Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne … og gjete dem på rett vis.» (Esek 34,11ff)

Det er Gud selv som leter, som finner og fører hjem.

Brideshead Revisited ble skrevet av en mann som hadde erfart dette i sitt eget liv. Evelyn Waugh (1903-1966) var en briljant, moderne satiriker, verdenskjent for sitt vidd, sin kynisme og sin nærmest lidenskapelige tilslutning til det ultramoderne. At han – av alle – skulle bli katolikk, var så utenkelig at det utløste en mediestorm.

Hver kveld ber jeg om at folk i Norge – og i hele Europa – skal finne veien hjem igjen til Gud, sin Far, og til Kirken, sin mor

På mikkelsmesse i 1930 konverterte han til Den katolske kirke, og begrunnelsen var krystallklar: «Valget står ikke lenger mellom katolisisme og protestantisme, men mellom kristendom og kaos.» Sivilisasjonen, skrev han, ble til gjennom kristendommen. Uten røttene har vi bare ruinene igjen.

Høres det ut som noe du nettopp har hørt? Den agnostiske og britiske historikeren Tom Holland er kjent for boken Dominion – How the Christian Revolution Remade the World (2019). Motvillig oppdaget han at alle hans idealer om rettferdighet, frihet og menneskeverd sprang ut fra den kristne troen. Ikke fra Hellas. Ikke fra Roma. Men fra Jesus Kristus.

«Jeg innså at jeg egentlig var kristen – ikke i trospraksis, men i verdier. Og det var sjokkerende», sier han. I møte med antikkens brutale, førkristne kulturer ble det tydelig for ham hvor radikalt annerledes kristendommen er – og hvor skjør arven vår blir dersom vi glemmer røttene våre.

Hver kveld ber jeg om at folk i Norge – og i hele Europa – skal finne veien hjem igjen til Gud, sin Far, og til Kirken, sin mor. En enkel bønn – om et hjemvendelsens århundre. For fortsatt gjelder Guds løfte: «Jeg vil selv lete etter sauene mine.» Kanskje får vi se profetordet fra Esekiel bli oppfylt foran øynene våre? Mange tegn i tiden kan tyde på at både oppvåkningen og hjemvendelsen allerede har startet.

«Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2,7ff)

Så vær frimodig! Gud har skapt deg «for en tid som denne» (Ester 4,14) – fordi han så at verden trengte nettopp deg nå.

Pave Benedikt XVI sier: «Kjære venner, la ingen motgang lamme dere. Vær ikke redde – verken for verden, for fremtiden eller for deres egen svakhet. Herren har latt dere leve i dette øyeblikket av historien, for at hans navn, ved deres tro, fortsatt skal lyde over hele verden.» Amen!

---

Esekiel 34,11-16

11 Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13 Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14 På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15 Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16 Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.

---