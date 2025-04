Dette er en av de mange underfortellingene fra Jesus sitt liv i verden. En stor folkemengde, en diskusjon – og èn i mengden med en særdeles krevende hjemmesituasjon, et stort ønske, og en desperat bønn: Hjelp sønnen min, som strever sånn! Faren ber ydmykt, men innstendig: «Om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss». Og Jesus svarer: «Om det er mulig? Alt er mulig for den som tror».

Om fortellingen bare hadde stoppa der, så kunne jeg lett mista motet, men den stopper heldigvis ikke der. Jeg tror, men jeg kjenner på ingen måte på at alt er mulig for meg. Jeg er litt usikker på hvordan jeg opplever Jesus sitt svar i denne dialogen, men farens respons har også vært min setning mange ganger i livet: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»

Tro er ikke å forstå, klare, mestre eller prestere

Noen ganger kan det være vanskelig å tro. Vi kan analysere, fundere i alle retninger. Jeg tror på Jesus, men noen ganger føler jeg han blir så utydelig… Jesus var der, helt tydelig, midt iblant dem den dagen. Og mannen har tro. Han har tillit, ellers hadde han vel ikke kommet, eller henvendt seg til Jesus.

Tro er ikke å forstå, klare, mestre eller prestere. Denne faren står der, han har ingen andre å vende seg til nå, hjelpeløs, med sin tynnslitte tro – som likevel er der, og han vender alt han er og har mot Jesus Kristus, og det skjer et under. Han hadde prøvd disiplene først, de som var i Mesterens innerste krets, men de kunne ikke hjelpe. Kanskje var de blitt litt høye på seg selv, litt selvgående, oversett hvor den virkelige kraften kommer fra – jeg vet ikke…

I møte med denne teksten blir vi minna på at vi kan være svake hos Gud, og det er greit. Da får hans kraft virke enda sterkere. I dag ber jeg: Kom til oss også, Jesus, i vår vantro, og gjør det du kan! Vi skal slippe å holde fast i troen, bære den med anspente hender, men heller la troen på Jesus Kristus bære oss.

---

Markus 9,14–27

Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da: «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.

---