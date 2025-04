I vinter så jeg en løve på nært hold, ikke i en dyrepark, men vill, i sitt naturlige habitat, på Kenyas savanner. Det var et fryktinngytende syn. På svahili: simba. På tyrkisk: aslan.

Alle som ikke har lest barnebøkene om det magiske landet Narnia, er heldige, for de har noe å glede seg til. Her skriver C. S. Lewis om en søskenflokk på fire som går inn i et klesskap og kommer til det magiske landet Narnia. Her møter de møter bevere, fauner, hekser – og løven Aslan. I Narnia brygger det opp til kamp mellom det gode og det onde, og for å gjøre en lang historie kort: Det gode seirer, og de fire engelske barna blir konger og dronninger i landet Narnia, mens Aslan er den mektige, som ikke hersker i landet, men likevel er over dem som hersker. Aslan har skapt Narnia og har makt til å gjøre det han vil. Aslan er den mektige, vill og uforutsigbar, sønn av Herskeren På Den Andre Siden av Havet. Uendelig klok. Vill, ikke tam. Barmhjertig og uforutsigbar. Kjærlig og farlig. Mystisk og gåtefull og frelser. På samme tid uhåndgripelig og en guide gjennom livet. Aslan er den sterke som ikke bruker styrken, men lar seg fange og drepe. Og som oppstår, i et av de vakreste og mest holdbare kristusportretter som er skapt med ord.

Aslan er den sterke som ikke bruker styrken, men lar seg fange og drepe

Han er løven av Juda, den som en gang ble forutsett, da stamfaren Jakob samlet de tolv sønnene sine rundt seg «og sa: Kom sammen, så vil jeg fortelle hva som skal hende dere i dager som kommer.» Der står de forhåpningsfulle og venter på farens velsignelse. Eldstemann, odelsgutten Ruben. Gullungen Josef. Attpåklatten Benjamin. Simeon og Levi, som hadde vist handlekraft og nidkjærhet. Men helt ut av det blå er det sønnen Juda som plutselig står i søkelyset. Fra hans slekt kommer «han som folkene skal lyde»:

Juda, deg priser dine brødre,

du har hånden på fiendens nakke,

din fars sønner bøyer seg for deg.

Juda er en løveunge!

Fra byttet reiser du deg opp, min sønn.

Han legger seg til ro og strekker seg som en løve,

som en løvinne – hvem vekker ham?

Septer skal ikke vike fra Juda

eller herskerstav fra hans føtter

til han som eier den, kommer.

---

1. Mosebok 49,1-2

Jakob kalte sønnene sine til seg og sa: Kom sammen, så vil jeg fortelle hva som skal hende dere i dager som kommer: Kom sammen og hør, dere Jakobs sønner, hør på Israel, deres far!

---