Noen ganger trenger Jesus et esel. Han kunne selvfølgelig kommet seg til Jerusalem på andre måter, men en ankomst på et esel ville tale et språk som mange forsto. Gjennom å ri inn i Jerusalem ville han vise hvem han var, gamle profetier skulle oppfylles, og enda en flik av hvem han var kunne avsløres. Flere og flere hadde sett glim, og noen trodde han var Messias, men ved å ri inn i Jerusalem skulle flere få se det.

Selv om han var mektig, selv om han var evig, selv om han var av Gud, spurte han en vanlig mann om å få låne eselet en liten stund. Et alminnelig menneske ble invitert til å la ham bruke det han hadde. Jesus sendte bud: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’» En eseleier ble spurt om å la Jesus få bruke eselet hans.

Jesus trenger fortsatt esler. På en måte.

En vanlig mann, en eseleier, ble invitert til å si: Du kan få bruke eselet mitt, hvis du trenger det. Jesus red av gårde, mot Jerusalem, og folk sang: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn!» Om han hadde sagt nei til å låne ut eselet, hadde det neppe vært noen krise for Gud, men mannen hadde selv gått glipp av å få være med.

Og her kan vi la historien ligge, om vi ønsker det, og si at det som skjedde, det skjedde. Men det er også her historien kan gjøre en omdreining og åpne seg opp som en dagsfersk invitasjon. Jesus trenger fortsatt esler. På en måte. På en annen måte trenger ikke Gud noe som helst, men inviterer oss til å stille esler til disposisjon, slik at han kan ri inn i stadig nye byer, til stadig nye mennesker, slik at de kan se mer av hvem han er. Det er her jeg kommer inn i bildet med mitt esel. Eller bil. Eller gitar. Eller stue. Eller middagsmåltid. Eller penger. Eller tid. Eller hobbyer. Eller evner.

Jesus, du kan få låne det som er mitt, hvis du trenger det.

---

Markus 11,1-11

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’» De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.

---