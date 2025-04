Om det er slik at kirken, dem som lever og tror på Jesus Kristus i verden, skal være en fortsettelse av det han gjorde, kan dette være en sjekkliste, i den programerklæringen Jesus fra Nasaret la fram i sin egen by, lånt fra profeten Jesaja. Den begynner slik: «Herren Guds ånd er over meg». Deretter fortsetter Jesus med Jesajas ord, og det er her vi kan speile oss:

Forkynner vi et godt budskap for de hjelpeløse? Forbinder vi dem som har knuste hjerter? Roper vi ut en frihet for fanger eller kjemper vi for dem som er bundet? Roper vi ut nåde? Tør vi å snakke om at urett gjør Gud rasende og at det skal finne sted «en hevnens dag»? Trøster vi dem som sørger? Tilbyr vi, for å sitere profeten, «gledens olje i stedet for sorg, lovsangs drakt i stedet for motløs ånd»? Bygger vi opp igjen ruiner, bokstavelig og billedlig talt? Bruker vi kreftene på å «gjenreise det som før lå øde»?

Jeg spør ikke fordi jeg mener at svaret selvsagt er nei. Tvert imot. Jeg tror svaret på disse spørsmålene forbløffende ofte er ja. Når kirken er på sitt beste, runger det et ja langt utenfor kirkens vegger til punktene i Jesu programerklæring. De gangene jeg er virkelig stolt over å regne meg som en del av kirken, er når dette skjer på ordentlig, når nåden ropes ut og knuste hjerter forbindes.

Men vi er langt fra i mål. Jeg tror vi trenger å holde Jesu programerklæring opp foran oss med jevne mellomrom, kanskje hver dag som et speil, på samme måte som vi sjekker sveisen. I speilet kan vi se om vi er den vi vil være, for å holde hjertet levende og for ikke å drifte vekk fra det Jesus satte i gang. Når kirken er nådig til stede i verden, er det veldig fint og veldig riktig. Da er det ikke kirken selv vi forkynner, men han som er Kirkens herre, han som nåden og oppreisningen springer ut fra og leder tilbake mot. Når kirken henter næring i dette, kan den gjøre sitt nærvær gjeldende blant menneskene som lever rundt oss.

---

Jesaja 61,1-4

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangs drakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles Rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde, de skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt.

---