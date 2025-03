Vesten er i dag gjennomsyret av et menneskesyn som gjør det vanskelig for oss å forstå hvor vanvittig disse versene ble opplevd. Nettopp i disse korte setningene kommer radikaliteten hos Paulus aller best frem. Dette er sannsynligvis det mest revolusjonerende utsagnet som er nedtegnet i hele den antikke perioden (ca. 700 f.Kr. - 500 e.Kr.): «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (v.28).

Tidsånden i antikken var enkel: Slaver var verdt enormt mye mindre enn frie, damer var absolutt ikke like verdifulle som menn, jøder mente de var mer verdt enn grekere (utlendinger og hedninger), og grekere mente de var mer verdt enn jøder. Derfor er det vanskelig å overdrive hvor støtende og hoderystende dette må ha vært å lese for frie personer, eller å høre for grekere og jøder, og mange menn. Dette var ikke en populær mening i samtiden, men et radikalt budskap om at mennesker har samme verdi.

Dette gjentar også Paulus andre steder: «For Gud gjør ikke forskjell på folk.» (Rom 2:11) og «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham.» (Kol 3:11-12). I lag med Jesu mange uttalelser om enkeltmenneskets store verdi – for eksempel da han lister opp de syke, svake, sultne, fattige, fengslede og nakne, og sier: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25:40) – var grunnlaget lagt for en mulig revolusjon av menneskesynet. En idé som i så stor grad har fått prege vår egen kultur i århundrer og årtusener, at de fleste av oss i dag tenker som kristne når vi ser våre medmennesker.

Det er god grunn til å utbre og være stolt av det kristne menneskesynet

Historiker Tom Holland kaller det ironisk at utspringet fra opplysningstiden og revolusjonene – hvor man gjerne forsøkte å distansere seg fra kristen tro – nettopp sørget for å etablere disse eldgamle kristne verdiene som internasjonal lov, og utbre dem i verden med det litt mer nøytrale navnet menneskerettigheter (Dominion. s.396. jf. s.69, 523).

Det er god grunn til å utbre og være stolt av det kristne menneskesynet: En person, uansett hvem den er, er vanvittig høyt elsket av Gud. Og ved troen kan man faktisk kalles og få være Guds barn (v.26).

---

Gal 3:26-29

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

---