Jeremia sitter fengslet, på grunn av sin profeti til kongen om at Jerusalem kom til å bli erobret av babylonerne. Utenfor Jerusalem står babylonerkongens hær klar for å invadere byen. Folket er motløse og slitne, og vet at deres mørkeste dager ligger foran. Midt i denne håpløsheten mottar Jeremia budskapet vi i dag leser: «Se dager skal komme» - dager hvor det gode løftet blir oppfylt, der rettferdighet skal spire fram, med frelse og trygghet som tilværelsens fundament. Det kommer bedre dager.

Denne teksten leser noen kirkesamfunn første søndag i advent. Gjennom ventetiden før jul kjenner vi på spennet mellom det som er og det som vil komme: Samtidig som det bare blir mørkere og kaldere, venter vi på det store løfte om håp og lys med frelseren, og holder fast at det kommer bedre dager. De store linjene i Bibelen slutter ikke med mørke og håpløshet. På et personlig plan minner derfor teksten oss på at selv om man går igjennom noe fryktelig, så finnes det håp om noe godt som ligger foran. Det finnes lys ved enden av tunnelen for den som står i et mørke av smerte, sykdom, savn, urettferdighet eller lignende. Dager vil komme hvor ondskap er bekjempet og urettferdighet dempet, der fullstendig kjærlighet og herlighet er.

Dager vil komme hvor ondskap er bekjempet og urettferdighet dempet, der fullstendig kjærlighet og herlighet er

Andre kirkesamfunn – slik som her i Norge – plasserer teksten i forbindelse med Maria budskapsdag (som er på søndag). Engelen kommer med ordet om at Maria skal bli med barn. Inni henne skal den rettferdige spiren vokse, og hun skal bære fram Messias – han som skal frelse. Våren kommer. Selv ser vi tegnene: Liv spirer fram over alt i naturen, og lyset skinner klarere og lengre for hver dag. Det går mot varmere, lysere og livligere tider. Vårtegnene er håpstegn. Se etter dem. Det kommer bedre dager.

Hvilke dager står du i nå – vinter eller vår, mørke eller lyse, tærende eller nærende, eller helt vanlige? «Se, dager skal komme» - dager vi kan se fram til.





---

Jer 33,14-17

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda. I de dager og på den tid lar jeg det spire fram en rettferdig spire for David. Han skal gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I de dager skal Juda bli frelst, og Jerusalem skal bo trygt, og dette skal hun hete: «Herren, vår rettferdighet.» For så sier Herren: David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen i Israels hus.

---