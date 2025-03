«Den gylne regel» handler om nestekjærlighet. Men hvem er vår neste? Er det kun mine samtidige, eller også de som kommer etter oss? Hvordan rigger vi verden for dem? Inntil ganske nylig har jeg tenkt på klimaet når jeg har hatt denne tanken med meg.

I det siste har også demokrati og fred dukket opp. Og jeg innser motvillig at jeg har tatt nettopp fred og demokrati nærmest for gitt. Jeg har tenkt at vi ikke lenger trenger å aktivt kjempe for disse verdiene, vi trenger kun å bevare dem. Jeg har tenkt at ved å verne om ytringsfriheten, bevarer vi demokratiet; når vi ikke går til krig, bevarer vi freden.

Jeg tror ikke lenger at det er så enkelt. Tiden vi lever i maner oss til å være mer proaktive i møte med dette. Noen får det i fanget på samfunnsnivå, men de fleste av oss møter det med naboer eller venner som flagger med andre flagg enn det jeg ville ha gjort. Hvordan møter jeg dem? Tar jeg imot deres tanker med en åpenhet og nysgjerrighet, slik jeg ønsker at de skal ta imot meg?

Innenfor den smale porten virker det å være et åpent landskap med plass for liv, plass for vekst, plass for glede og samhørighet

Jesus gir oss den gylne regelen midt i Bergprekenen, en lang tale spekket med utfordringer. Han inviterer oss til å ikke dømme, til å, dersom jeg har to skjorter, gi bort den ene til de som ikke har, til å ikke engang tenke om en annen at han er en idiot, til å ikke bekymre meg – og det er bare noe av det han sier. I dagens avsnitt oppfordrer han oss til å gå inn igjennom den trange porten, den de færreste går igjennom. Det er enklest å la oss føre med strømmen gjennom den største åpningen. Ifølge Jesus vil det føre til ødeleggelse.

Lest i sammenheng, er det som han sier: når du kun velger den letteste veien, og kun tenker på ditt eget beste, vil det føre til ødeleggelse.

Men om du derimot klarer å stige ned fra tronen i ditt univers, er det som verden vil åpne seg. Innenfor den smale porten virker det å være et åpent landskap med plass for liv, plass for vekst, plass for glede og samhørighet.

Jesus inviterer oss til å gå inn igjennom porten som fører til liv, og nøkkelen ser ut til å være at vi gjør mot vår neste slik vi ønsker vår neste skal gjøre mot oss. Med Guds hjelp!

---

Matteus 7,12-14

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til ødeleggelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

---