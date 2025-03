Det er ikke lett å leve opp til en eller annen standard. I dagens bibeltekst møter vi en som mener han har alt på det tørre. Han har levd plettfritt, enda så gikk det ikke. «Hvem kan da bli frelst?» Ikke rart disiplene spurte.

Dette handler om hvor hjertet vårt har sitt feste. Hvor hjerte vårt har sin skatt. Ifølge Jesus i Bergprekenen, er det to sider av samme sak: der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Da Jesus ba denne rike mannen kvitte seg med hele formuen for å gi det til de fattige, ble det for mye. Og jeg kan tenke: “Makan, for en egoistisk fyr!” Han hadde jo mer enn nok. Cirka det samme tenker jeg når verdens rikeste mesker seg med sitt, gjerne på bekostning av andre. Og jeg tenker: “Makan, for noen egoistiske typer!”

Deretter sjekker jeg tilbudene på noen nettbutikker, før jeg raskt scroller forbi Jan Egelands appeller om å gi mer til Flyktninghjelpen, eller overser bønnen fra fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp....

Og i et ærlig øyeblikk kan jeg tenke: “Makan, for et egoistisk menneske jeg er!”, i det jeg hører Jesu ord: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!»

I et ærlig øyeblikk kan jeg tenke: Makan, for et egoistisk menneske jeg er!

Det er stor forskjell på formuen min og verdens rikeste, likevel har jeg ufattelig mye i den store sammenhengen. Hvordan forvalter jeg det? Johannes, Jesu venn, spør i sitt brev om den kan ha Guds kjærlighet i seg, som lukker sitt øye for den som lider nød.

Nå er det fastetid. Hva med å reflektere over hvor du har din skatt? I hva er ditt hjerte forankret? Hvor har du ditt feste?

Teksten inviterer oss til å forankre hjertet i Guds rikes verdier, i stedet for Mammons. Det kan gjøre oss friere, både til å hjelpe andre, og til å ikke være prisgitt verdens varierende verdier.

Så er det som Jesus vet hvor vanskelig det kan være, ja, han sammenligner det med å få en kamel igjennom dette nåløyet. Umulig, faktisk. Det eneste som gjør det mulig er Guds nåde mot oss i Jesus Kristus.

---

Markus 10, 21-31

Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor vanskelig det er ⸆ å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

---