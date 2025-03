Jeg elsker å gå i kirken askeonsdag – dagen da vi går over terskelen til den hellige og nåderike fastetiden sammen. Fasten er ikke et enmannsprosjekt. Faste er tiden for fornyelse av hele Kirken, der vår mor Kirken drar oss nærmere Jesus og puster nytt liv i oss.

I dag ber vi i kirkebønnen: «Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter.»

Askeonsdag markerer vi med både faste og abstinens. Abstinens vil si at vi avstår fra kjøtt – for Guds sønn ble kjøtt (kjød) for vår skyld, og i kjødet ble han korsfestet for oss. Derfor gir kristne tradisjonelt avkall på å spise kjøtt i hele fastetiden. Faste innebærer at friske voksne spiser merkbart mindre. På askeonsdag og langfredag er det vanlig å spise bare ett måltid (uten kjøtt eller vin).

Det viktigste som skjer i dag er imidlertid messen, hvor vi tar imot askekorset. Når presten tegner asken på pannen, sier han: «Vend om, og tro evangeliet!» eller «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv».

Fastens mål er ikke vektnedgang, men en dypere forvandling. I disse ukene utfordres jeg til å se etter bjelken i mitt eget øye (Matt 7,3), og til å våge å søke sannheten uforferdet, fordi bare sannheten kan sette meg fri (Joh 8,31). St. Josemaria Escriva sier: «Kampen er et tegn på hellighet. En helgen er en synder som fortsetter med å prøve.»

Fasten hjelper oss til å bli fri

Det handler om å se med blikket til han som elsker meg betingelsesløst, han som vil helbrede meg. Gud vår Far ønsker bare én ting: ærlige barn. «Vi er ikke summen av våre svakheter og feil. Vi er summen av vår Fars kjærlighet til oss,» sier den hellige pave Johannes Paul II.

Det rastløse mennesket søker tilfredsstillelse i alt annet enn Gud, men blir bare tørstere og sultnere. Fasten hjelper oss til å bli fri, slik: «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg.» (St. Augustin). Akkurat dette er det fastedisiplinen hjelper oss med. «Fasten er en ytre disiplin som avslører hva som egentlig styrer hjertene våre; hva vi er bundet av», sier pater Pål Bratbak.

Jeg husker den første gangen jeg fastet fra sjokolade. Jeg var en utslitt småbarnsmor som sto desperat foran sjokoladeskapet vårt der jeg prøvde å forhandle med Gud: «Men Gud, jeg trenger det sånn!» Da slo det ned i meg: «Men Gud, jeg trenger deg sånn!» Dette er hva fastetiden gir meg: Stadige påminnelser om at jeg trenger Gud. Det er han som gir meg sann trøst, ikke alle de andre tingene jeg fyller tiden og magen med.

Vi mennesker har en gudgitt lengsel etter lykke, frihet, helhet, det fullkomne. Det begjæret og den lengselen kan bare stilles av Gud. Vi er kalt til hellighet. Blir du motløs av å høre det? Ikke bli det. Husk: «Gud har skapt helgener utav langt verre folk enn deg» (Mark Hart). «Herren gleder seg over hvert minste lille steg du tar.» (St. Frans av Sales) «Å være en helgen er ikke et privilegium for de få. Det er et kall for alle.» (Pave Frans)

Kallet til hellighet er kallet til å bli lik Jesus, han som er det sanne mennesket. Det er hverken kjedelig eller en byrde å bli den som du er skapt til å være. Det er den dypeste gleden og friheten du kan erfare. Så: Ikke gå inn i denne fastetiden halvhjertet! Gå inn i den med dyp lengsel. Må det bli din beste fastetid noensinne! «Gå, sett verden i brann!» (St. Ignatius av Loyola)

---

Markus 2,18-20

Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte: «Både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?» «Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og på den dagen, da skal de faste.

---