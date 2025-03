Jeg var tenåring og på oppdagelsesferd i Salomos Ordspråk. Hver dag ble jeg litt klokere av ord som: «Hold opp med å høre på formaning, min sønn, så går du glipp av de ord som gir kunnskap» (Ordsp. 19,27). «Som en gullring i et grisetryne er en vakker kvinne uten vett» (11,22). «Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv» (11,25). «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» (4,23). «Den som lukker sitt øre for de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å få svar» (21,13). «Bedre å være fattig og hel i sin ferd, enn å være rik og gå krokveier» (28,6).

Men noen vers forvirret meg. De virket nesten ukristelige: «Er din fiende sulten, så la ham få mat, er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det.» (Ordsp 25,21-22). Paulus siterer disse ordene i dagens bibeltekst (Rom 12,20). Mente de at jeg skulle gjøre godt for å gjøre fienden ulmende skamfull og heit i toppen?

Salomo var konge i Israel ca. 970-931 f.Kr., det vil si rundt 2800 år før fyrstikkene ble oppfunnet i 1826. Med andre ord var det viktig at ildstedet aldri sloknet. Hvis glørne likevel døde ut, gikk man til naboen og fikk glør som ble båret hjem på hodet, slik det meste ble transportert den gangen.

Salomos poeng var: «Vær god mot din kalde fiende. Da gir du varme til ham og alle som lever med ham.»

Den samme radikale fiendekjærligheten møter vi igjen i den viktigste talen Jesus holdt. Bergprekenen kan til tider være steinhard å svelge: «Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.» (Matt 5,39-41).

For å forstå Bergprekenen må vi skjønne hvem Jesus talte til – og hvorfor

Betyr det at jeg ikke har lov til å forsvare meg hvis noen prøver å skade eller tilintetgjøre meg? Selvsagt ikke. Vi kan ikke bruke Bergprekenen til å slå i hjel det Gud ellers sier. Vår gode Far vil oss godt, og han avskyr lovløshet og ondskap (Rom 12,9).

For å forstå Bergprekenen må vi skjønne hvem Jesus talte til – og hvorfor. Han holdt talen for disiplene sine (Matt 5,2) – for å utruste dem til å utbre Guds rike. Det skulle ikke skje ved vold og maktbruk, men ved Guds kjærlighet.

Oppdraget deres var å bringe evangeliet til alle mennesker. Jesu fiender skulle bli Jesu venner. «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen.» (Matt 5,44-45). Dette sier også Paulus: «Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke.» (Rom 12,12). Eller som han oppsummerer det: «La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!» (Rom 12,21).

Under den amerikanske borgerkrigen ble president Abraham Lincoln en gang kritisert for sin holdning til fienden: «Hvorfor prøver du å bli venner med dem? Du burde prøve å tilintetgjøre dem!» Lincoln svarte rolig: «Tilintetgjør jeg ikke fiendene mine, når jeg gjør dem til mine venner?»

Romerne 12,9-21

La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger [dere], velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

