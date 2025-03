Vi nærmer oss fastetiden. I dag er det blåmandag, dagen etter fastelavnssøndag. I morgen er det feitetirsdag, der vi spiser opp godsakene og fester før den 40 dager lange fasten. Så kommer askeonsdag, som markerer en ny begynnelse: en tid for å riste av seg vinteren i sjelen og vende seg til Gud med ånd, sjel og kropp.

Det er ingen tilfeldighet at fasten varer i 40 dager. 40 er ventingens, botens og omvendelsens tall. I urhistorien regnet det i 40 dager over Noahs ark da Gud ville vaske synden bort fra jorden. Moses fastet 40 dager på Sinai mens han ventet på å få de ti bud. Etter at Guds folk gjorde opprør mot Gud, måtte de gå 40 år i ørkenen før de var klare for å gå inn i det lovede landet. Profeten Elija fastet 40 dager på vei til fjellet Horeb. Og etter at Jesus ble døpt, ble han drevet av Ånden ut i ørkenen, der han fastet i 40 dager og netter.

Tallet 40 er så betydningsfullt at det til og med går igjen i den kristne arkitekturen. Hvis du noen gang reiser til den hellige øya Selja, Norges eldste pilegrimsmål, skal du telle trappetrinnene i den siste bakken opp til den hellige hulen. Det er ikke tilfeldig at munkene laget 40 trinn – ødemarkens, botens og omvendelsens tall.

Fasten er ikke tiden for de plettfrie og perfekte, men for de skadde som trenger gjenoppbyggelse

Biskop Bernt Eidsvig sier: «Selja er et nådens sted. Det er et sted man ville reise til for å skrifte, for å finne tilgivelse, helbredelse og en ny retning.» Det er nettopp dette fastetiden er til for: «Kom, la oss vende om til Herren!» (Hos 6,1)

Vil du finne Gud i fastetiden? Rydd bort alt annet. Oppsøk et øde sted. Kom deg vekk fra alle distraksjonene som kveler sjelen din. Slå av skjermen. Finn en høy himmel, dra ut til havet, besøk et kloster, reis opp på fjellet – finn et sted der du kan komme til deg selv. For at to personer skal møtes, må begge være til stede. Når du endelig er til stede, møter du Gud, som alltid er til stede.

En venn av meg møtte en pilegrim blant klosterruinene på Selja. «Jeg driver med ruinarbeid i eget liv,» fortalte han. Fastetiden er en tid for slikt arbeid. Fasten er ikke tiden for de plettfrie og perfekte, men for de skadde som trenger gjenoppbyggelse. Den er en tid for åndelig fornyelse.

«Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» (Hos 6,2) Jeg elsker den setningen. Den er en profeti om Jesu oppstandelse, samtidig som den minner meg om 1. Tess 5,10: «Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham». I tillegg klinger den aronittiske velsignelsen med:s «Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!» (4. Mos 6,25) Slik er Guds Ord: Det er en harmoni, der toner herfra og derfra passer sammen og utfyller hverandre.

På engelsk kalles fastetiden Lent, fra gammelengelsk for våren. «Fasten er sjelens åndelige vår,» sier kirkefaderen Johannes Chrysostomos. Da jeg var kateket i St. Paul menighet, elsket bergensbarna å synge en enkel, men dyp sang: «La din barmhjertighet regne og regne, slik som et varmt bergensregn. La din barmhjertighet regne og regne på meg.» De sang i ekko etter profeten Hosea: «La oss jage etter å kjenne ham! Sikkert som soloppgangen kommer han, han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som væter jorden.» (Hos 6,3)

Jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for vår nå. Kom, Hellige Ånd! Kom, velsignede vårvind! Blås liv i oss!

---

Hosea 6,1-3

Kom, la oss vende om til Herren! For han rev i stykker, men vil helbrede oss, han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Sikkert som soloppgangen kommer han, han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som væter jorden.

---