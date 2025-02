Min første tanke når jeg leser denne teksten er: Næmmen Jesus! Han virker så krass, så hard. Hva er det som skjer?

Peter har akkurat sagt høyt at han tror Jesus er Messias, og Jesus har bekrefta Peter. Han sier at han har tro på Peter, vil gi han et oppdrag, gjøre han til en menighetsbygger. Så skjer dette. Kanskje øyner disiplene en karriereutvikling. De er så tett på den lovede Messias, de er så begeistra, men så kommer Jesus med sine stadige drypp om lidelse og død.

Dette kan ikke Peter verken forstå eller forholde seg til. Han irettesetter Jesus, og det er da han får dette krasse svaret. Eller kanskje Jesus ikke er så krass likevel. Kanskje han egentlig snakker med mild stemme. Han bruker i alle fall veldig tydelig språk, vil jeg påstå.

Jeg tror Gud har gode planer for meg, men det er så mye støy på linja ofte

Etter å ha lest denne teksten mange ganger, sitter jeg igjen med setningen: når våre egne tanker skygger for Guds plan.

Peter har mange tanker, og sikkert mange av dem er gode, men de er ikke Guds plan. Jeg syns også jeg har mange gode tanker innimellom, og jeg har mange tydelige bønner med enda tydelige løsningsforslag til Gud. Men det er ikke sikkert mine tanker er Guds plan. Jeg vet ofte hva jeg ønsker, men slett ikke alltid hva jeg trenger.

Jeg tror Gud har gode tanker, gode planer for meg, men det er så mye støy på linja ofte. Det er så mye lyd og leven. Gud finnes i stillheten, men jeg omgir meg ofte med så mye bråk og distraksjoner av ulike slag. Han har ikke alltid den høyeste stemmen, Gud, men jeg tror han har den beste planen.

---

Matteus 16,21-23

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

---