Jeg synes denne teksten starter så vakkert. Det kom noen grekere, noen med en fremmed tro. Men de kommer likevel og sier: «Vi vil gjerne se Jesus».

Vi vet jo ikke hvorfor de ville se han. Kanskje hadde det de hadde hørt om han gjort dem nysgjerrig, eller kanskje hadde de andre, mer skumle eller onde hensikter. Vi vet ikke. Men spørsmålet går fra dem, til en disippel, og til en ny disippel, før det kommer til Jesus – som svarer på en så merkelig måte for dem.

Han snakker om det som skal komme, men de skjønner det ikke. «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg», sier han, og forutsier sin død. Disiplene skjønner ikke. Nå er de på høyden – det kommer flere og flere som vil høre, og de er i Jesus sin innerste krets.

Jeg er glad for å kunne si at jeg tror på Jesus Kristus

Jeg kan aldri tro de på noen måte tenkte at han skulle dø om kort tid. «Mens tårer og blod får renne som regn, blir Messias lyft opp som eit sigerstegn», står det i en av de sterkeste langfredagstekstene jeg vet om. Jesus snudde alt på hodet; forrådt, fornekta, korsfesta, men selv døden måtte vike for gudsrikets krefter.

Etter at Jesus var stått opp, og disiplene hadde fått Den hellige ånd var det ingenting som kunne stoppe dem. De ofra livet sitt for han som hadde gitt sitt liv for å gi liv til dem.

«Vi vil gjerne se Jesus». Jeg ønsker meg at flere finner denne setningen fremover, og jeg er glad for å kunne si at jeg tror på Jesus Kristus, som ikke kom til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Det ønsker jeg å dele, og jeg håper enda flere har lyst å si samme setningen som grekerne for lenge siden. Jeg vil gjerne være med å følge andre til Jesus!

---

Johannes 12,20-33

Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.» Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

---