Jeg er en salmenes venn. De gamle salmene snakker mitt språk, jeg kan en mengde salmer utenat, og jeg bruker dem aktivt i livet og hverdagen.

Jeg tror nok aldri noen vil finne meg i en heftig og begeistra lovsangsdans - det er bare ikke meg. Men jeg vil gjerne være med å lovsynge Gud likevel, på min måte.

«Å at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Fordi han ville slik nåde vise å byde meg sitt himmelrike til», står det i en gammel salme som jeg stadig vender tilbake til. Teksten for i dag kan noen ganger oppleves litt krevende – som om den formidler bare glede, glede, glede. Men den gjør jo egentlig ikke nødvendigvis det.

Lov Herren, står det. Ikke fordi jeg kanskje kjenner så veldig på det akkurat denne dagen, ikke fordi jeg nødvendigvis er glad heller. Jeg har lest at: «Det handler ikke om sangene som synges, men om hjertene som synger».

Jeg tror nok aldri noen vil finne meg i en heftig og begeistra lovsangsdans

Jeg velger å tro. Det er ikke alltid jeg føler noe som helst, men jeg har valgt det. Jeg velger det hver dag. Jeg sier som min sambygding Per Inge Førde: «Jeg har lagt mitt liv hos Herren, jeg har bedt han følge med overalt der hvor jeg ferdes, hvert et sted. Det er godt å bo i lyset, ja, jeg trives best med det. Det er lettere å gå der jeg kan se. Men når mørket kommer, når jeg mister min vei, da vet jeg jo at du er her hos meg. Du som sto med åpne armer den dagen jeg kom hjem, du kjente meg og visste hvem jeg var. Du som alltid lengter etter den som går seg bort. Du som er den svakes hjelper, undertryktes sanne Frelser – du er den som jeg vil være nær».

Da kan jeg under alle forhold i livet si: Jeg vil love Herren. På min måte, med min stemme. Jeg vil love Herren, fordi han alltid er større, sprenger alle de små boksene jeg av og til forsøker å stappe han inn i. Jeg får leve livet mitt i tro på noe større enn meg selv, og jeg tror at dette større er selveste Gud. Jeg vil love Ham fordi han er stor.

---

Salmene 150,1-6

Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler! Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!

---