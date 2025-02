Jeg er sett, avslørt og elsket. Sett, avslørt og elsket. TT-låta 2014 traff en nerve hos en generasjon som lever mye på skjerm og viser seg fram der. Sangen spredte seg fort, og synges fortsatt med glede både av unge og eldre rundt i norske menigheter.

Den ble skrevet til Norges KFUK–KFUMs tenåringstreff det året. Karoline Arnesen og Mari Tesdal Hinze fant ord og tone til en dyp lengsel som ikke bare tenåringer bærer på. De aller fleste ønsker å bli sett. Men ikke bare overflatisk, slik det skjer på sosiale medier. Nei, vi lengter etter at noen ser oss og kjenner oss – og likevel eller nettopp derfor liker og elsker oss. At også det vi skjuler, kan få komme fram – uten at det slår tilbake på oss, uten at vi blir hengt ut. At vi blir gjennomskuet og avslørt – av et godt blikk, forståelsesfullt, medfølende, kjærlig.

Gud ser oss. «Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.» Ja, for ikke alt som blir avslørt er av det gode, det vet vi alle. Noe må vi ta et oppgjør med. Gud inviterer til oppgjør. Og ingen kan som Gud holde sannhet og kjærlighet sammen. Vi blir sett, avslørt og elsket. Samme virkning har Guds ord, slik vi finner det i Bibelen. «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det høres jo først både farlig og truende ut. Et sverd som kløver sjelen og dom over våre innerste tanker. Og, ja, det kan gjøre vondt å bli gjennomskuet. Men Guds ord trenger også inn i dypet av oss med vissheten om at vi er elsket, likevel, hele tiden.

Gud slipper oss ikke ut av syne. Han ser oss og kjenner oss. Og vi kan synge: Jeg er sett avslørt og elsket, i alt jeg tenker og gjør og er. Gud du går med meg her.

Hebreerbrevet 4,12–13

