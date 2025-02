På kjærlighetsdagen, Valentinsdagen, lytter vi til Sangenes sang. På det språket den er skrevet på, bærer den navnet Shir Hashirim, Sangenes sang. På norsk: Høysangen, eller Salomos Høysang.

Diktene i boken er ikke så mye en tekst for diskusjon som for lengsel. Uten å forstå akkurat dét, vil teksten bli meningsløs. Høysangen er ikke noe mindre enn et langt kjærlighetsdikt, i form av sanger mellom han og hun. Den som ikke nevnes, er Gud. Ikke med ett eneste ord. Ikke med en eneste antydning.

Likevel har troens øye funnet Guds kjærlighet i ordene. Derfor har boken kommet med blant Bibelens sekstiseks bøker. Jøder har til alle tider sett disse diktene som en allegori over Guds kjærlighet til Israel. Senere har den kristne lesningen av Høysangen sett Jesu kjærlighet til Kirken, speilet og forklart gjennom det sterke og dampende forholdet mellom en kvinne og en mann.

Kjærligheten er de eneste brillene man kan lese Høysangen gjennom. Det er da den åpner seg. Å få Guds kjærlighet inn i hodet er et vanskelig prosjekt.

Sett meg som et segl på ditt hjerte,

et stempel på din arm!

For kjærligheten er sterk som døden,

lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.

Den brenner som flammende ild,

en Herrens brann.

Veldige vann slukker ikke kjærligheten,

elver skyller den ikke bort.

Om noen gir alt han eier

for å kjøpe kjærlighet,

møter han bare forakt.

Origenes fra Alexandria er kalt den antikke kristendoms største geni. Han skrev store bibelkommentarer, blant annet over Høysangen. Der bruker han et heftig bilde: et leseren av Høysangen kan oppleve «kyss av Guds ord». Guds kjærlighet, slik den slippes løs i Høysangen, er nemlig dampende, kraftig. Og det er her gudselskere til alle tider har kastet seg inn i fortellingen og opplevd at den var hans egen, hennes egen. Vi er elsket intenst.

Høysangen 8,6-7

