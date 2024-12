Eg veit ikkje korleis det ser ut i den kyrkja du plar å gå, eller der du høyrer til. Er det ei lita, kvit trekyrkje eller ei arkitektonisk perle frå 2006? Er det eit lite bedehus langs ein riksveg på Vestlandet eller eit forsamlingshus i ein bygård i Oslo?

Uansett, det gjer noko med oss å gå inn i heilage rom. Kanskje er det også difor mange menneske bruker adventstida til å oppsøka konsertar og gudstenester i kyrkjene våre?

Når eg les dagens bibelord, salme 24, høyrer eg alltid inni meg salmen «Gjør døren høy, gjør porten vid», ein av dei mest kjende og brukte adventssalmane våre. Og så ser eg for meg desse dørene som salmisten skildrar, inn i heilagdommen – for salmistens del – tempelet.

Ta deg tid i dei adventsvekene som ligg framføre deg no, til å sjekka at døra er på gløtt, slik at også Jesus kan komma inn

Uansett korleis ditt gudshus ser ut, er det dører der. I det heilage rommet er Gud å finna. «…lyft dykk, de eldgamle dører, så kongen, den herlege, kan koma inn» seier salmisten.

Vi er ved inngangen til adventstida. Også inne i oss finst det ei hjartedør, ung eller gammal, som i adventstida og fram mot jul kanskje står litt ekstra på gløtt (eller kanskje er vidopen!) fordi desember er ein månad der alt det fine blir ekstra fint, og alt det triste ekstra trist.

Gud er å finna i ditt heilage rom, i kyrkja. Og Gud er å finna inni deg og rundt deg. Ta deg tid i dei adventsvekene som ligg framføre deg no, til å sjekka at døra er på gløtt, slik at også Jesus kan komma inn. Ei stille stund med ein kopp te og litt roleg musikk kan få oss til å gi plass for det vi kanskje ikkje finn andre stader.

Ein tur i kyrkja med mektige adventssalmar, gode ord og godt fellesskap kan vera eit rom for også å ta inn over seg det storslåtte ved det som er i ferd med å skje, det vi førebur oss til i advent: At Gud blir menneske og kjem til oss gjennom våre dører og tek bustad hjå oss og i oss.

---

Salme 24

Ein salme av David. Jorda og det som fyller henne, høyrer Herren til, verda og dei som bur der, er hans. For han har grunnlagt jorda på havet, grunnfest henne på strøymande vatn. «Kven kan gå opp på Herrens fjell, kven får stå på hans heilage stad?» «Den som har skuldfrie hender og eit reint hjarte, som ikkje lengtar etter løgn og ikkje gjer falsk eid. Han blir velsigna av Herren og får rettferd frå Gud, sin frelsar.» «Dette er ei slekt som spør etter han, som søkjer ditt andlet, Jakobs Gud.» Sela «Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører, så kongen, den herlege, kan koma inn!» «Kven er då kongen, den herlege?» «Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» «Lyft dykkar hovud, de portar, ja, lyft dykk, de eldgamle dører, så kongen, den herlege, kan koma inn!» «Kven er han då, kongen, den herlege?» «Herren Sebaot, han er kongen, den herlege.» Sela

---