Jeg teller dagene til solhverv. Det begynte allerede i august. Det er ikke en bestemt telling, mer et lite sukk hver gang jeg åpner YR for å se når solen står opp, og når den går ned. For hver dag kryper mørket litt nærmere. Men samtidig, midt i dette, vet vi jo at en motsatt bevegelse er i gang. Lyset nærmer seg. Jo mer mørket vokser, desto nærmere kommer solhverv.

Og kanskje er det nettopp derfor vi skal løfte hodet – løfte hodet fra skjermen, ta et dypt pust og kjenne på dette mørket som bærer håpet i seg, selv om det er skjult.

Vi lager en adventskrans, vi gjør oss klare til å tenne et lys. Og så venter vi. Og så ser vi at lyset vokser

For nå er det like før adventstiden begynner. Advent, som for mange har blitt en slags julemåned. Det er vanskelig å gjøre noe med, selv for oss som gjerne vil slippe langsomheten og ettertenksomheten inn. Markedskreftene er så sterke, og vi rives alle med, på et vis.

Men det er ingen grunn til å fortvile. Vi har et valg. Vi kan løfte hodet over alt dette – og mens vi gjør det, åpne oss for at noe nytt kan komme til oss.

Vi lever litt i mørket nå. Det er lunt og trygt, men samtidig forbereder vi oss. Som små løk som ligger i jorden, klare til å bryte opp gjennom mørket og mot lyset – et skjært, sart lys. Vi lager en adventskrans, vi gjør oss klare til å tenne et lys. Og så venter vi. Og så ser vi at lyset vokser.

---

Salmene 24,1-10

En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» «Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» Sela «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er denne ærens konge?» «Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er han, denne ærens konge?» «Herren Sebaot, han er ærens konge.» Sela

---