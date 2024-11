Kanskje kan du i dag få se solen stå opp eller gå ned i en hvit eller gråblå palett. Hvis skyene er i et gjestfritt humør, åpner de seg og slipper til himmelrommet. Lag på lag av lys møter deg og inviterer deg inn i stillheten til kvelden eller opp til en ny dag.

Naturen er ikke søt eller nusselig. I all sin skjønnhet er den også brutal. Vi er en del av den, springer ut av skapelsen og bærer i oss dens tilintetgjørelse. Men vi lever også i det hellige, som er Guds. Vi er Guds. Vi låner denne kloden i noen få universelle minutter. I disse minuttene holdes vi oppe av det ubegripelige som gir oss liv. Selv når døden rammer, holdes vi fortsatt oppe, fordi selv intetheten er Guds. Til intet kan vi ikke bli, for selv intetheten fylles av Gud. Selv om den er uhyggelig, er den også Guds.

Vi låner denne kloden i noen få universelle minutter. I disse minuttene holdes vi oppe av det ubegripelige som gir oss liv

Jeg har ofte lurt på om Skaperen ble overrasket over skaperverket sitt. Fri vilje gjelder ikke bare mennesker, men også jordplater, atmosfæren og celledeling som kan gå amok. Kanskje har det skapt en sorg og en lengsel. Gud kan jo ikke la være å skape. Det er kjærlighetens vesen å skape. Men midt i det skaptes kaotiske orden åpenbarer Gud seg. Den forskjellen som inntreffer, som vi heller ikke begriper. For hvis vi kunne begripe det, ville det ikke vært Gud, men forestillinger vi selv skaper.

Rett inn i menneskers erfaring av håpløshet åpenbarer Gud seg. I et ansikt. I en kropp.

Det kommer så tett på at vi nesten kan erfare det. En liten bit. Ikke mer. Når vi lar oss styre av kortsiktig begjær, bør vi stoppe opp og vende oss mot det som betyr noe. Våg å se hvor lite tid vi har her. Kjenn på angsten, og så – elsk livet. Stol på at innerst i alt – og bortenfor alt – tilhører vi Gud. Vi tilhører Gud med hele oss, alt vi er, har vært og skal bli.

Vi bor i et tempel.

---

Lukas 19,45-48

Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.» Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

---