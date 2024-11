Jesus har nettopp helbredet en blind på sabbaten. Den blinde, som nå kunne se, er i ekstase. Jesus forteller at han er Menneskesønnen, og mannen faller ned for ham og sier: «Jeg tror, Herre». Reaksjonen fra fariseerne skulle man tenke var den samme. De har hele sitt liv strevd etter å følge loven og ha blikket på Guds vilje. Kanskje det er det som nå gjør dem blinde – at de var så fokusert på å frelse seg selv, at de ikke så Frelseren?

For etter denne mirakelhendelsen ser de ikke et under fra Gud, men en lovbryter – en som hadde brutt sabbaten. De var blinde for lyset og frelsen fra Jesus, mens denne blinde som hadde stort behov for lys i sitt mørke, så Frelseren skinne klart.

Det er interessant hvor forskjellig vi ser. Albert Einstein uttalte om verdens underlighet at: «Du kan leve som om ingenting er et mirakel, eller du kan leve som om alt er et mirakel.» Det kommer an på hvordan man ser livet rundt seg.

Ser vi lyset fra Gud gjennom det skapte og midt i menneskehetens historie med Jesus?

I 1961 var Sovjetunionen først med å sende et menneske ut i verdensrommet. Da Jurij Gagarin kom tilbake, skal han visstnok ha hånt Gud og sagt: «Han var ikke der.» Da USA senere vant kappløpet om å sende første menneske til månen, uttalte Neil Armstrong i etterkant: «Det var majestetisk. Jeg så Gud overalt!» De så det samme, men forståelsen var helt ulik. Den ene tenkte at siden Gud ikke fysisk var der, så fantes han ikke. Den andre mente det var så majestetisk og vidunderlig at han kunne se Skaperens avtrykk, hvor enn han så.

Hvordan kunne disse fariseerne unngå å tro, når selv foreldrene kunne fortelle at han hadde vært blind fra fødselen? Muligens kan vi spørre om det samme i dag, da vi nå har syn for DNAs kompleksitet, hjernens kapasitet, universets finurlige begynnelse, finjusteringens utrolige usannsynlighet og noen historiske fakta som sterkt peker på en oppstått Jesus – kanskje vi kan se at det er for heldig til å være tilfeldig? Ser vi lyset fra Gud gjennom det skapte og midt i menneskehetens historie med Jesus?

---

Johannes 9,39-41

Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»

---