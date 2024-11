Mangfoldige ganger har jeg fått banket inn det som er viktig å ikke misforstå i denne teksten: Det er ikke gjerninger som gir frelse, og heller ikke gjerninger sammen med tro som frelser. Men troen på Jesus gir frelse og skaper gode gjerninger. Altså: Tro = Frelse + Gjerninger.

I andre tekster kommer dette tydelig fram: «Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger», (Gal 2,16) skriver Paulus om misforståelsen en del galatere har.

Det er ikke gjerninger som gir frelse, og heller ikke gjerninger sammen med tro som frelser

Det er altså Jesus + ingenting, som er nok til frelse. Derfor vil jeg være forsiktig så mitt liv og mine handlinger ikke signaliserer: «Det er ikke nok det du har gjort Jesus, jeg må gjøre og legge til noen gjerninger.»

Likevel er ikke alt da sagt. Og det er her Jakob er utfyllende. Fordi jeg tror at Jesus elsker meg så vanvittig høyt at han ga sitt liv for meg – tok min synd og skyld på seg – slik at jeg kan bli frelst, ha fellesskap med Gud og få det evige liv, da ønsker jeg også å stole på ham og gjøre det gode. Slik virker den frelsende tro fram de gode gjerninger.

Etter forfatterne av Det nye testamentet, er det nok ingen som har beskrevet dette bedre enn Martin Luther i skriftet Om den kristne frihet: «For liksom gjerningene ikke gjør mennesket troende, så heller ikke rettferdig. Men liksom troen gjør mennesket troende og rettferdig, så gjør den også gode gjerninger» (pkt. 23). Han forkaster altså ikke de gode gjerningene, men ser dem som en frukt av troen. Når Luther minnes det store han tror «vil jeg gi meg som en Kristus til min neste, liksom Kristus bød seg fram for meg, og ikke gjøre noe annet her i livet enn det jeg måtte se er nødvendig, fordelaktig og velgjørende for min neste, etter som jeg ved troen har så rikelig nok av alt godt i Kristus» (pkt. 27).

---

Jakob 2,12-17

Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: I seg selv, uten gjerninger, er den død.

---